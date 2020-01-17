國民黨主席補選年假後領表3月投票　曾銘宗：改選改革並行不悖

記者楊蕓／台北報導

國民黨代理秘書長曾銘宗17日上午赴國民黨中央黨部張貼黨主席補選公告，他在受訪時表示，國民黨一方面進行改選，一方面改革陸陸續續推動，兩者並行不悖，他感謝這段期間許多青年及黨內立委提出建設性意見，讓國民黨吸納力量與聲音進行改造，往後重返執政，將有更大發展空間。國民黨預計在年假結束後於30、31日兩天開放領表，新選出的黨主席會補足吳敦義原任期，任期到2021年5月20日止。

曾銘宗表示，不只是青壯派、少壯派或者資深先進，國民黨樂意傾聽任何世代的意見，國民黨沒有時間蹉跎，很快會拿出改革策略，包括研議論壇、改革策略委員會等，都積極研議當中。

在黨中央人事規劃部分，曾銘宗說明，首先要把黨中央及各地區黨部穩下來，也希望納入新的人員，進行後續工作推動。對於已經請辭的一級主管是否回聘，會做進一步觀察，視業務需要適度調整，不會全部都回任，下周三中常會將提出新的人事。

至於國民黨的兩岸路線如何調整，甚至有人建議拋棄九二共識，曾銘宗表示，九二共識會傾聽各界意見，包括要不要有九二共識2.0或升級版，應該傾聽黨內外的聲音，「國民黨是超過百年的全民政黨，應傾聽二千三百萬民眾的意見，符合主流民意才是最正確看法，這些問題不適合由個人或未來黨主席決定。」

根據補選公告，黨中央將於1月30日至31日開放領表，2月3日至4日受理登記，3月7日辦理投票，任期將補足吳敦義原任期，到2021年5月20日。

▲曾銘宗代理秘書長張貼主席補選公告。（圖／記者屠惠剛攝）