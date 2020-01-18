韓國瑜給青年「861字」告白！感嘆：停止撕裂，從關心家人開始

▲韓國瑜對年輕人及支持者深情告白。（圖／記者翁進忠攝）



記者鄒鎮宇／台北報導

高雄市長韓國瑜罷免第一階段提議人數直逼2萬8560人，通過規定門檻。對此，韓國瑜在臉書以「停止撕裂，從關心家人開始」PO出861字告白，對青年及喊話家長，希望不同的世代不要在政治的話題上打轉，更不要因為政治導致家庭不和。

韓國瑜全文如下：

在競選期間，我常常看到年輕人就跟他們開玩笑說：「我猜你可能不支持我，但你爸爸媽媽阿公阿嬤應該滿喜歡我吧！」

現在選舉結束了，卻聽到很多家庭因為這次總統大選支持不同候選人而失和的消息，這件事情比知道我自己輸了還讓我難過。

在此我想對正在面臨家庭失和的家長以及年輕人分別說一些心裡話，希望可以為經歷選舉後的台灣社會帶來正向力量。

各位親愛的家長：

我知道您們面對孩子或親人和自己做了不一樣的選擇而覺得很失望，可能覺得他們「年輕氣盛」、「被洗腦」、「被煽動」，但請記得，如果一直抱著「你們年輕人就是⋯⋯」這樣的起始句說話，只會將對方推得越來越遠。

台灣是一個民主社會，選舉投票更是民主社會的珍寶，我們必須尊重人民的選擇，也必須接受不同的意見，這才是民主的真諦。我建議從改變對話做起，例如可以用「我感覺很傷心/生氣⋯⋯是因為⋯⋯」這樣的句子和家人討論，減少批評，我認為這樣較能建立理性討論的對話，逐漸減少彼此相處的摩擦。

各位青年朋友：

當我回首看著競選期間在這裡每篇文章下的留言，或是看著與韓國瑜有關的新聞底下的留言，我看到有年輕人說，因為我韓國瑜的出現讓他的父母變成盲目的「韓粉」，所以很恨我，要我還他一個美滿的家庭。

家家有本難唸的經，我不知道每個人、每個家庭的情況，但請青年朋友們將心比心，如果今天是自己被深深貼上「無腦狂粉」的標籤，會不會覺得自己被以簡單地二分法分類，進而甚至被汙名化了呢？

長輩也需要被理解、被關心。選舉只是一時的激情，常常聽到青年朋友們說「我有選擇自己支持對象的權利」，不只是青年朋友，而是「每個人」都有這樣的權利。請和家人一起坐下來，跳脫政治的思維，想想家人給你們的愛與關心，再聽聽看對方的「感受」，這或許是一個可行的方法。

當然，家長或青年朋友們也可以乾脆撇開政治話題，不在這些話題中打轉，回歸家庭生活。情緒是一時的，和家人一起過著馬照跑、舞照跳的日子，這才是生活。

愛與包容說且容易做卻難，如果我們可以從每個家庭開始實踐這樣的價值，那台灣社會攜手向前進步的未來也近在咫尺！

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