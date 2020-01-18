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柯志恩重提舊恨「美白小腿」微翻白眼　咬牙怒懟：助選效果最雞肋

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▲▼柯志恩在節目中重提舊恨「美白小腿」。（圖／翻攝自柯志恩嵌入《17嘴一波》）

▲柯志恩在節目中重提舊恨「美白小腿」。（圖／翻攝自柯志恩臉書嵌入《17嘴一波》）

記者林彥臣／綜合報導

2020立委選舉國民黨兩位非常看好卻落選的立委候選人，柯志恩與李彥秀在網路節目上，以輕鬆的態度談論選後的心情與政局發展，柯志恩在節目中又重提了韓國瑜在她的造勢場合中的「美白小腿」，不但語氣咬牙切齒，表情也微微地翻白眼，透露出她對這件事情還餘怒未消。

柯志恩與李彥秀在網路節目《17嘴一波》當中，大談選後的心情，在節目開場的引言中，柯志恩提到會用一個比較「relax（輕鬆）」、比較不一樣的方式，來聊一些事情，如果對一些答案不滿意，也不要罵她們。她們甚至自嘲，「兩個在野黨，在野的女人在跟大家聊天」。

李彥秀的助理提問表示，誰來助選的效果最好？誰來助選的效果最雞肋？

▲▼柯志恩在節目中重提舊恨「美白小腿」。（圖／翻攝自柯志恩嵌入《17嘴一波》）

▲柯志恩一提到「美白小腿」語氣就是咬牙切齒。（圖／翻攝自柯志恩嵌入《17嘴一波》）

柯志恩回答表示，她覺得如果有大老婆來幫她助選最好，如果有一群大老婆幫忙助選，在她的選區當中幫助最大。

柯志恩接著回答誰「最雞肋」時咬牙切齒的說，「就是那一雙美白小腿好不好！大家還記得那個美白小腿嗎？為什麼有人去我的場子一直講美白小腿這四個字呢」。不過柯志恩隨後又改口說，最雞肋應該是「讓我們掉10%的某些不分區」。

李彥秀隨後也補充表示，按照這幾天檢討下來，雞肋很多，所以才會覺得應該要複選，太多的因素排排站，但是在選舉的過程中，大家什麼都不敢講，所以大家都在，「忍！忍！忍！」應該會過關，結果還是沒有，可見選舉的過程當中，每一個過程都造成了這樣的結果。

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