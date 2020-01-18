影／宋楚瑜「賠大了」得票數太低！中選會正式公告　沒收1500萬保證金

記者趙蔡州／綜合報導

2020總統大選11日結果出爐，蔡英文以歷史新高817萬票順利連任。中央選舉委員會17日舉行委員會議，除了公告第15任總統、副總統當選人為蔡英文、賴清德外，也公布各候選人本次可得的競選補助款，其中宋楚瑜該組候選人不但無法獲得補助款，又因得票數不足選舉人總數5%，所以保證金也將不予發還。

▲宋楚瑜、余湘該組得票數不足選舉人總數5%，依規定將不予發還1500萬選舉保證金。（圖／記者周宸亘攝）

中選會17日在官網公告，第15任總統及副總統選舉結果，3組候選人得票數分別為，宋楚瑜、余湘共60萬8590票；韓國瑜、張善政共552萬2119票；蔡英文、賴清德共817萬231票，蔡英文與賴清德為得票數最多之候選人組別，因此依法當選為第15任總統、副總統。

▲蔡英文、賴清德可得2億4510萬補助金。（圖／記者林敬旻攝）

另依選罷法規定，各組候選人得票數達當選票數1/3以上者，應補貼其每票30元競選費用，但最高金額不得超過候選人競選經費，此次選舉韓國瑜、張善政可得1億6566萬多補助金；蔡英文、賴清德可得2億4510萬補助金，均未超過候選人競選經費最高金額新臺幣4億3029萬7000元。

宋楚瑜、余湘該組候選人因未達當選人蔡英文得票的1/3，所以無法獲得每票30元的得票補助金，同時也因為罷免法第31條規定，候選人得票數不足選舉人總數百分之五者，其選舉保證金不予發還。宋楚瑜、余湘該組得票數為60萬8590票，不足選舉人總數百分之五，將依規定不予發還1500萬選舉保證金。