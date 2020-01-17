給高雄人最後的溫柔！　時力林于凱勸韓國瑜主動辭「省罷免開銷」

▲ 時代力量高雄市議員林于凱認為，韓國瑜不如主動請辭，是給高雄人最後的溫柔 。（圖／記者翁進忠攝）

實習記者羅明輝／綜合報導

高雄市長韓國瑜2020大選失利，現在又面臨高雄市民「罷韓」聲浪。高市財政局日前估算，若辦理投票、補選市長，所需經費高達2億，財政困難之下，只好中央政府聲請補助，或考慮動用市長第二預備金；對此，時代力量高雄市議員林于凱17日就在臉書發文對韓國瑜喊話，「莫忘高雄錢不多，不如主動請辭，替納稅人省錢，也是給高雄人最後的溫柔」。

林于凱在臉書提到，電視台15日發布的民調顯示，超過53%高雄市民支持罷免韓國瑜，其中20到29歲的青年族群，支持罷免率更是突破七成；最主要的原因就是韓國瑜帶職參選，沒有誠信。

林于凱表示，在韓國瑜帶職選總統時，他就曾經呼籲對方應該先辭市長，如今市民與市長間的信任已難以挽回，他再次建議韓國瑜「『莫忘世上苦人多』，也『莫忘高雄錢不多』，主動請辭替納稅人省錢，是你可以給高雄人最後的溫柔！」

▲「罷韓」加上補選的經費預估高達2億。（圖／記者翁進忠攝）

林于凱說到，萬一真的沒辦法，也請中央協助補助，高雄人2019年犧牲自己替全國人民做出一個預警，這次該給高雄市民一個再次選擇的機會！

林于凱服務處詢問中央、地方相關單位，中選會引述選罷法第13條指出，「直轄市議員、直轄市長選舉、罷免經費由直轄市政府編列」，但高雄市政府主計處透露市府目前並沒有編列此預算，因此罷免若進入投票階段，經費支用將有三個途徑：中央補助、 地方墊付、第二預備金。

他補充，目前預計會是由主辦單位（高雄市選委會透過民政局）先向中央申請補助，剩下再協調要用墊付（高雄市議會先審議通過、明年再補辦預算）或第二預備金處理。