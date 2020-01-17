快訊／罷韓第一階段達門檻！韓國瑜火速回應：尊重民意的決定

記者柯沛辰／台北報導

中央選舉委員會17日證實，高雄市長韓國瑜罷免案提議人數2萬8560人，第一階段已達規定門檻。對此，韓國瑜晚間透過高市新聞局回應，「目前全力拼市政，對於罷免案尊重民意的決定」。

由公民割草、WeCare高雄及台灣基進等團體發起的罷免連署案，高市選委會日前完成第一階段提議書查對，15日送交中選會。中選會17日指出，罷免提議人數為2萬8560人，已達2萬2814人的門檻，後續將函請提議領銜人領取第二階段連署人名冊格式，並在60天內徵求連署。

對此，韓國瑜晚間也以「停止撕裂，從關心家人開始」為題在臉書上發文指出，選舉已經結束，卻聽到很多家庭因此失和，「這件事情比知道我自己輸了還讓我難過」；因此他想對家長們及年輕人分別說一些心裡話，盼為選後的台灣社會帶來正向力量。

▲韓國瑜17日晚間發文，盼台灣社會停止撕裂。（圖／記者翁進忠攝）

韓國瑜向家長喊話，他知道很多人可能對孩子、親人做出不一樣的選擇而感到失望，或著覺得對方「年輕氣盛」、「被洗腦」、「被煽動」，但如果一直抱持「你們年輕人就是…」這樣的起始句說話，只會將孩子愈推愈遠，畢竟台灣是民主社會，應尊重不同的選擇跟意見，建議可以用「我感覺很傷心／生氣…因為…」這樣的句式跟家人討論，減少批評、增加理性討論，或許能逐漸減少摩擦。

韓國瑜則告訴年輕人，他常常看到很多人留言批評「韓國瑜害我父母變成盲目韓粉，我恨你，還我一個美滿家庭」，儘管家家有本難念的經，他也不知道每個人、每個家庭的情況，但希望青年朋友能將心比心，「如果今天是你被貼上『無腦狂粉』的標籤，會不會覺得自己被以簡單的二分法分類，進而覺得被汙名化呢？」

韓國瑜指出，選舉只是一時激情，長輩也需要被理解、關心，他常常聽到年輕人說「我有選擇自己支持對象的權利」，但不只是青年朋友，而是「每個人」都該有這樣的權利，「請和家人一起坐下來，跳脫政治的思維，想想家人給妳們的愛與關心，再聽聽看對方的感受，這或許是一個可行的方法。」

韓國瑜說，愛與包容說得容易做卻難，「當然，家長或青年朋友們也可以乾脆撇開政治話題，不在這些話題上打轉，回歸家庭生活，情緒是一時的，和家人一起過著馬照跑、舞照跳的日子，這才是生活。」