「我來自民間當然回到民間」　尤美女點名交棒林昶佐、范雲、洪申翰

▲民進黨立委尤美女舉辦「因為有您~尤美女感恩茶會」 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立委尤美女即將告別國會，她17日在立法院舉辦感恩茶會，現場聚集了約300位支持者出席，展現擔任立委8年來的好人緣。談起卸任後的下一步，尤美女表示「因為我來自民間，所以當然就回到民間，當然就回去當律師」，未來也將把責任及未竟議題，交棒給無黨籍立委林昶佐、民進黨準立委范雲及洪申翰等新科立委繼續前進。

尤美女17日下午於立法院群賢樓9樓大禮堂舉辦「因為有您~尤美女感恩茶會」，現場邀請立法院秘書長林志嘉、司法院秘書長林輝煌、法務部次長陳明堂、教育部次長范巽綠、金管會主委顧立雄、促轉會代理主委楊翠、民進黨立法院黨團幹事長管碧玲、民進黨立委鍾孔炤、陳曼麗、吳焜裕、監察委員張武修、高涌誠等人出席。

▲民進黨立委尤美女舉辦「因為有您~尤美女感恩茶會」 。（圖／記者屠惠剛攝）



尤美女受訪時表示，自己很榮幸在立法院待了8年，「從在野到執政，這8年真的是完全不一樣的感受」，成果也非常輝煌，不管在司法改革、人權、性別各方面都有很好的成績單，而他在每一個會期結束後也都有出一本問政手冊，整整14本公諸於世讓大家看到在立法院的成績，國會改革可以讓國會更好。

尤美女也提到，曾經有網友在他的臉書下方留言，表示原本覺得政治是一個非常污穢、骯髒的地方，但是在看到大家的努力之後，他認為政治也可以很美麗，所以可以看出她在這8年為立法院開出了一條很不一樣的路，希望未來可以由年輕人交棒，將她所關心的人權、性別、環保議題交給年輕的新科立委。

談起自己的下一步，尤美女表示「因為我來自民間，所以當然就回到民間，當然就回去當律師」，未來將分別把人權議題交棒給林昶佐、性別議題交給范雲、勞工和環保議題則將交給洪申翰接軌。至於是否有可能接下監察委員的角色，她則笑說「這不是由我決定，因為還太早了吧」。

▼民進黨立委尤美女舉辦「因為有您~尤美女感恩茶會」 。（圖／記者屠惠剛攝）



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