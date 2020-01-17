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「前有陳菊、後有尤美女」　管碧玲：為台灣自由平等留下身影

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▲▼民進黨立委尤美女舉辦「因為有您~尤美女感恩茶會」 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委尤美女舉辦「因為有您~尤美女感恩茶會」 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委尤美女即將告別國會，17日在立法院舉辦感恩茶會，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲表示，總統府秘書長陳菊帶領台灣社會爭取自由權，尤美女則帶領台灣社會爭取平等權，「在歷史上爭取人權的女性與從政同志身上，我看到前有陳菊、後有尤美女」。

尤美女17日下午於立法院群賢樓9樓大禮堂舉辦「因為有您~尤美女感恩茶會」，現場邀請立法院秘書長林志嘉、司法院秘書長林輝煌、法務部次長陳明堂、教育部次長范巽綠、金管會主委顧立雄、促轉會主委楊翠、民進黨立法院黨團幹事長管碧玲、民進黨立委鍾孔炤、陳曼麗、吳焜裕、監察委員張武修、高涌誠等人出席。

▲▼民進黨立委尤美女舉辦「因為有您~尤美女感恩茶會」 監委高涌誠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委尤美女舉辦「因為有您~尤美女感恩茶會」 監委高涌誠。（圖／記者屠惠剛攝）

管碧玲一開始感性地說，「還沒講話我的眼匡就濕了」，對於尤美女的離開雖然不捨，但她相信這不是離別，而是下次重聚的開始。她說，相信大家很快就會在另一幹單位看到尤美女跟著大家一起奮鬥，會在一個更有力量、更有高度的位子與大家一起努力。

管碧玲說，在追求人權議題、自由平等的路上，往往必須走在比社會更前面的地方，且政治人物所背負壓力比民間運動領袖更大，但是看到尤美女一路走來一肩扛起，面對萬箭穿心時的冷靜、堅持、毅力與勇氣，「在歷史上爭取人權的女性與從政同志身上，我看到前有陳菊、後有尤美女」，陳菊帶領台灣社會爭取自由權，尤美女則帶領台灣社會爭取平等權，台灣社會要變得更自由平等，陳菊與尤美女的身影已經留下歷史。

管碧玲表示，「我相信我們不會離別，因為我們很快會再相聚」，自己所說的每一句話每個字都是打從心坎裡真實的信念，也代表民進黨團三長向尤美女致謝，更期待再次相逢。

林輝煌則表示，自己做為一個法律人、司法工作者，有機會對尤美女表達最高的敬意，多年來看到尤美女在憲法訴訟法、勞動事件處理法、商業事件審理法、婚姻平權等法案著力非常深，相信尤美女未來不管在哪個位子，都會不斷發光發熱，為民主自由與人權繼續努力。

▼民進黨立委尤美女舉辦「因為有您~尤美女感恩茶會」 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨立委尤美女舉辦「因為有您~尤美女感恩茶會」 。（圖／記者屠惠剛攝）

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