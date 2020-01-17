陳柏惟勝選並非奇蹟　FB數據揭密「空戰」的關鍵

▲基進黨立委當選人陳柏惟3Q哥在「FB的粉絲成長數」及「互動數」兩項排行雙雙稱霸，是打贏選戰的關鍵。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者范姜士航／綜合報導

本次大選年輕世代已成為關鍵選票，許多老牌立委連任失利，也讓幾位新任立委被受關注，「空戰」儼然是這次選舉中非常重要的一環，就有媒體分析這次網路聲量，觀察到FB粉絲團的人數、成長幅度以及分享數，是這些候選人能翻轉成功的關鍵。

▲全台立委當選人FB粉絲數。（圖／翻攝自網路溫度計）

根據社群媒體「網路溫度計」提供的數據分析，全台立委當選人中粉絲數量排行第一的是前花蓮縣長傅崐萁，因靠著縣長經營多年，所以FB粉絲數遙遙領先其他立委，跟隨在後的有北市立委林昶佐、蔣萬安及高嘉瑜，這幾位當初被媒體評為選情最膠著的選區，而其他上榜的現任立委，平時就常與網友在FB上互動，所以本身就都累積不少支持者。

▲全台立委當選人FB粉絲成長數。（圖／翻攝自網路溫度計）

其中選後最讓人跌破眼鏡的基進黨立委當選人陳柏惟，更是打破地方勢力懸殊的差距，利用空戰打贏了在當地稱霸20年的顏家班，從網路溫度計提供的圖表中，我們可以在粉絲團成長數看出，成長前10名總共有6位當選了本屆立委，更有7位是首次參選的新秀，其中陳柏惟成長了85,730人最多，而扳倒現任立委的兩位新秀賴品妤及洪孟楷，粉絲人數也成長了25,547人及11,687人，雖然吳怡農最終沒有選上立委，但靠著農夫農婦的支持，粉絲團成長數也大幅增加了70,352人是排行榜中的第二位。

▲全台立委當選人FB粉絲互動數。（圖／翻攝自網路溫度計）

陳柏惟除了粉絲成長領先榜單外，粉絲互動數更高達508萬，比第二名的現任立委王定宇多出了將近275萬的互動數，這也代表陳柏惟確實透過了社群互動，吸引到更多人的關注，也成功的將這些人變成了選票，而互動高居第四名的洪慈庸，也有125萬的互動數，網路溫度計分析在最終衝刺選票時，粉絲團沒有顯著的成長，也表示洪慈庸無法開拓出新的族群，間接的造成最終以些微差距落選。