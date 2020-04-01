四技「申請入學」一階篩選結果出爐　4.4萬人次過關通過率48.33％

▲四技入學聯合招生第一階段篩選結果今日公布。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年度科技校院日間部四年制申請入學聯合招生，第一階段篩選結果今（1日）10時起，於技專校院招生委員會聯合會四技申請入學網站公告，歡迎申請生上網查詢。

技專招聯會指出，109學年度計有73校628個系（組）、學程、提供8,366個名額辦理聯合招生。109學年度第一階段報名人數為29,932人，總報名志願數91,830個。各校篩選倍率最多為招生名額的5倍，通過第一階段篩選申請生計有44,379人次，通過倍率為48.33%。通過一階段篩選申請生，第二階段複試通知及面試等相關資料，將7日起由各招生科技校院寄發或於該校網站公告。

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技專招聯會說明，通過第一階段篩選的申請生，請踴躍報名第二階段複試。第二階段複試項目中，書審資料已全面推行「書審電子化作業」，申請生1日上午10時起可將書審資料以網路上傳至聯合會的第二階段複試「書面審查資料上傳系統」。





▲技專招聯會指出，109學年度第一階段報名人數為29,932人，總報名志願數91,830個。（圖／記者林敬旻攝）

另外，技專招聯會也說，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，申請生因疫情影響無法參加面試、筆試、實作，或有技專校院校系停課且無備援試場無法辦理面試、筆試、實作時，可啟動應變機制，只採計學測成績及書審資料，並以外加名額錄取。

針對第二階段指定項目甄試，技專招聯會提醒申請生，特別注意辦理面試（實作）之校系（組）、學程所訂定的防疫規範、複試辦理時間及注意事項，請申請生自行配戴口罩並提早到校參加複試。亦注意各科技校院第二階段複試日期、複試方式、郵寄資格審查資料及網路上傳書面審查資料等相關事項。申請生若逾各校寄發第二階段複試通知日期，且尚未接獲相關通知者，請主動上各校網站查詢或與各校聯繫。

