醫學院大哥哥指導學測　高中女沒錢付學費羞LINE「不是18禁虐待的都可以」

▲女高中生找醫學院高材生當家教，因為沒錢付學費，上了2小時的課就去開房間。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

就讀某大學醫學院的曹姓男子，年初在網路上遇到正準備學測的19歲女高中生小花(化名)，小花希望曹男指導功課，但是沒錢付學費，害羞地LINE「不是18禁虐待的那種都可以」，曹男心動赴約上了2小時的課，就去開房間讓小花「咬」了2次，小花母親事後得知堅持要告曹男性侵，但台北地檢署檢察官根據2人的鹹濕對話，1日處分不起訴。

▲女高中生大方分享自己同學在教室性愛的經驗，還說「快一點」就不會被發現。（示意圖／pakutaso）

21歲的曹男透過交友軟體認識小花，2人交換LINE聊了一陣子後，小花得知曹男是醫學院高材生，希望曹男能當她的家教，指導如何應付即將到來的學測，但是沒有錢，曹男問小花那要怎麼辦，小花回「可以玩遊戲啊」、「不是18禁虐待那種都可以」。

但是曹男猶豫不決，小花還大方分享自己看過同學在教室做，曹男好奇「被發現怎麼辦」，小花回「動作快一點就可以」，曹男終於心動，約小花到星巴克上了2個小時的課，然後就到旅館開房間。

▲女高中生不想提告，但母親堅持要醫學院高材生出來面對。（示意圖／翻攝pakutaso）

事隔沒2天，小花回到學校分享自己的性經驗，老師得知後提醒小花母親「跟她談一下」，小花母親原本一頭霧水，追問發現事態嚴重，帶著小花去驗傷並到警局報案，希望曹男出來面對。

但是曹男到案喊冤，當天是小花約的，而且他只是讓小花用嘴巴，沒有插入；小花也表示不願提告，只是當天第1次之後，曹男「一直盧我，拜託我再1次」，檢察官綜合2人之前LINE對話紀錄，且已成年的小花下體完全無傷，認為無證據顯示小花被迫發生關係，以罪嫌不足處分不起訴曹男。

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