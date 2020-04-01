　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醫學院大哥哥指導學測　高中女沒錢付學費羞LINE「不是18禁虐待的都可以」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲女子，女生，女性，女學生，OL。（圖／pakutaso）

▲女高中生找醫學院高材生當家教，因為沒錢付學費，上了2小時的課就去開房間。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

就讀某大學醫學院的曹姓男子，年初在網路上遇到正準備學測的19歲女高中生小花(化名)，小花希望曹男指導功課，但是沒錢付學費，害羞地LINE「不是18禁虐待的那種都可以」，曹男心動赴約上了2小時的課，就去開房間讓小花「咬」了2次，小花母親事後得知堅持要告曹男性侵，但台北地檢署檢察官根據2人的鹹濕對話，1日處分不起訴。

▲女學生，女高中生，女高校生，正妹，女同學，背影。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲女高中生大方分享自己同學在教室性愛的經驗，還說「快一點」就不會被發現。（示意圖／pakutaso）

21歲的曹男透過交友軟體認識小花，2人交換LINE聊了一陣子後，小花得知曹男是醫學院高材生，希望曹男能當她的家教，指導如何應付即將到來的學測，但是沒有錢，曹男問小花那要怎麼辦，小花回「可以玩遊戲啊」、「不是18禁虐待那種都可以」。

但是曹男猶豫不決，小花還大方分享自己看過同學在教室做，曹男好奇「被發現怎麼辦」，小花回「動作快一點就可以」，曹男終於心動，約小花到星巴克上了2個小時的課，然後就到旅館開房間。

▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲女高中生不想提告，但母親堅持要醫學院高材生出來面對。（示意圖／翻攝pakutaso）

事隔沒2天，小花回到學校分享自己的性經驗，老師得知後提醒小花母親「跟她談一下」，小花母親原本一頭霧水，追問發現事態嚴重，帶著小花去驗傷並到警局報案，希望曹男出來面對。

但是曹男到案喊冤，當天是小花約的，而且他只是讓小花用嘴巴，沒有插入；小花也表示不願提告，只是當天第1次之後，曹男「一直盧我，拜託我再1次」，檢察官綜合2人之前LINE對話紀錄，且已成年的小花下體完全無傷，認為無證據顯示小花被迫發生關係，以罪嫌不足處分不起訴曹男。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

獨／張綱維背後的女人現身　遠航監察人許慧娟法院外焦急等兒子回家

投資車位年利6%吸金百億　鼎晟負責人起訴！查扣2千萬存款拍賣遊艇

不爽被挑釁「6分鐘爆踹50下」　街友胰臟破裂慘死北車大廳

ET快訊
小優錄影脫到剩內衣！趴地濕身「掉出巨胸形狀」主持人看傻了
清明節忙掃墓！他問「父母若走了會去拜？」　新生代無感：到我這
政大後山蔣公銅像遭貼「不義遺址」字條　校方緊急撕除
接高官兒子染疫！案269沈默5天首發聲：並無「叔姪關係」
中職最終決定4月11日關門打！全世界第一開打職棒
英媒：台灣將捐百萬份口罩給歐盟　「數量勝過北京」恐激怒中國
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

清晨回家「男人奪門而出」　綠光夫mail律師妻談判竟挨告

最高法院院長交接　限量分案、積案過多問題可望解決

左轉撞傷路人！AIT官員一審判刑2月　二審獲「刑事絕對豁免權」

醫學院大哥哥指導學測　高中女沒錢付學費羞LINE「不是18禁虐待的都可以」

西門町攤販6年欠繳107萬罰金！　執行署強扣1800件衣服+14台推車

氣同事轉身女按摩師嗆：瞪什麼　結局因疫情「守住」萬元罰金

萬華男遭2街友痛扁倒地　「頭顱骨折」搶救5天不治

獨／3歲女高壓噴槍爆肺亡！詭異3傷口曝強灌次數　痛苦指數「無法評估」

清明節4天連假新北警加強交通疏導　特殊管制路段一次看清楚

阿公載孫騎出巷口　慘遭大貨車撞卡車底！阿公左腿輕傷、小朋友奇蹟沒受傷

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

蔡英文大讚！口罩力拚日產2千萬片　盼疫情過後證明「台灣能幫助世界」

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

紐西蘭總理po口罩機具趕工影片　藏台灣國碼「+886」12國搶著要

不敢禁大家出門玩「相信國民水平」　陳時中：出門注意社交距離或戴口罩

89歲隔離爺首見初生女娃超喜悅　眼睛發亮輕拍玻璃：挖欸金孫啊

清晨回家「男人奪門而出」　綠光夫mail律師妻談判竟挨告

最高法院院長交接　限量分案、積案過多問題可望解決

左轉撞傷路人！AIT官員一審判刑2月　二審獲「刑事絕對豁免權」

醫學院大哥哥指導學測　高中女沒錢付學費羞LINE「不是18禁虐待的都可以」

西門町攤販6年欠繳107萬罰金！　執行署強扣1800件衣服+14台推車

氣同事轉身女按摩師嗆：瞪什麼　結局因疫情「守住」萬元罰金

萬華男遭2街友痛扁倒地　「頭顱骨折」搶救5天不治

獨／3歲女高壓噴槍爆肺亡！詭異3傷口曝強灌次數　痛苦指數「無法評估」

清明節4天連假新北警加強交通疏導　特殊管制路段一次看清楚

阿公載孫騎出巷口　慘遭大貨車撞卡車底！阿公左腿輕傷、小朋友奇蹟沒受傷

江蕙9年前「叮嚀後輩」曝封麥心聲　許富凱：沒想到成真

建案標榜買房忌「離太遠CLASS」　網友歪樓關心「栗子頭剪了沒」

案269小職員衰染疫！曾獲桃機服務獎　同事曝私下人品「很善良」

清晨回家「男人奪門而出」　綠光夫mail律師妻談判竟挨告

1千萬片口罩首波幫歐美！外交部：評估我防疫能量、下波援助新南向國家

最高法院院長交接　限量分案、積案過多問題可望解決

LIVE／搭雙鐵客運需戴口罩「連假維持社交距離」　指揮中心最新說明　

中職／米蘭達首局連飆3K　獅象首局0比0

抗癌吃對才有幫助　5大原則讓癌細胞止步

返台行李多出「外科小器具」！居家隔離女毛爆…華航淡定回：怕就丟了吧

社會熱門新聞

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

桃園男睡朋友妻10年：她也是歡喜啦

台中BMW男酒駕連撞5車　1死6傷

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

手綁細繩！南投母子3人溺斃亡

漁光島激情片再爆第3彈！警喊話：別再傳了

南投孕婦「繩捆2子」溺斃！夫見3人遺體崩潰痛哭

影／恐怖大叔拿安全帽猛K女店員　網激憤肉搜

台中6車猛撞起火燃燒　1命危6傷

連千毅求交保！批「政治力介入」點名韓國瑜

宜蘭媽載童上課遇死劫　30歲顧家男永遠缺席婚禮

張綱維背後的女人現身　遠航監察人許慧娟焦急等兒子回家

更多熱門

相關新聞

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

高雄一名陳姓男子叫「外送茶」，沒想到竟想白嫖，以空氣槍和電擊棒恐嚇，甚至拿出一顆「橘色藥丸」稱，「這是暴斃丸，不聽話的話，吃了會暴斃」，霸王硬上弓得逞。陳男律師表示，案發後，被告和女子交往近兩年並同居，此與一般性侵被害人反應不符。法官則認為，女子事後是否真與被告交往、同居，乃案發後事實，無礙行為時事實的認定，依強制性交罪判陳7年10月徒刑。

傳北部1大學生確診校方已通知接觸師生　指揮中心14時說明

傳北部1大學生確診校方已通知接觸師生　指揮中心14時說明

補教師強拍下體照還強吻　3少女受害：我真的很怕

補教師強拍下體照還強吻　3少女受害：我真的很怕

性侵犯關17年不得假釋　法院：應重審查

性侵犯關17年不得假釋　法院：應重審查

狼父趁妻待產住院　對8歲女兒性侵

狼父趁妻待產住院　對8歲女兒性侵

關鍵字：

性侵高中生大學生18禁學測家教學費

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

漁光島野戰女主角　網友：就是她

13歲童來買圓規！老闆一聽講電話怪怪的　搶走手機晚了

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

快訊／南投女有2月身孕！吊橋下溺斃奪4命

同捆兩孩溺亡　孕婦曾甜喊愛老公

林采緹剛離婚秒交暖男新歡！深夜「濃濃恩愛20小時」

被陳時中稱讚！女記者超兇美照起底

採檢深喉嚨做白工　爆檢體滲漏出大包

館長「4台BMW送主管」承諾兌現了

漁光島女主角找到了？疑是「一條線」辣妹

他拿「暴斃丸」性侵白嫖8000元　後來交往變情侶同居

3萬有找Gogoro VIVA Lite減3000

董至成離婚21年妻「開口討5000萬」爭產！翻臉對罵內幕曝光

快訊／蔡英文：未來提供1000萬片口罩給疫情嚴重國家

「離我私處不到5公分」　大眼除毛師遭變態男客盜攝

更多

最夯影音

更多
老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別

老婆癌逝！每天寫信已達「1012封」 癡情夫：要花上一輩子...向妳告別
陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

陳時中連續2天親自坐鎮！ 被問「多休息」大笑三聲回應

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

《夫婦的世界》潑辣小三韓素希爆紅　嗆正宮金喜愛「和有婦之夫一週做2.3次」

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

易烊千璽暖唱《忽然之間》好療癒！　控制不住「充氣太空服」一直往上飄ＸＤ

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

張上淳：肥胖、過重是重症風險因子 感染新冠肺炎後很快會變嚴重...

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面