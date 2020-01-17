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印度男上節目自爆「割喉殺女友」...秒被逮捕！10年前也殺過人

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▲▼印度男上節目自爆殺女友，立刻被逮捕。（圖／翻攝自hindustantimes）

▲曼尼德（左邊黑衣者）上節目自爆殺女友，立刻被逮捕。（圖／翻攝自hindustantimes）

記者錢玉紘／綜合報導

印度昌迪加爾市（Chandigarh）發生一起離奇凶殺案，31歲的男子曼尼德（Maninder Singh）向當地電視台「18新聞頻道」（News18）表示想上節目自首，沒想到他在節目上說，在一處旅館內殺了自己的女友，隨後立即在節目上被逮捕。

1月1日下午，27歲的女護士莎拉比特（Sarabjit Kaur）被發現陳屍在天空旅館（ Hotel Sky）的301號房內，她的喉嚨被割開，已經沒有生命跡象。調閱監視器後發現，她與曼尼德在12月30日一同入住旅館，同一天晚上，曼尼德離開旅館，隨後房務人員想進房提醒退房時間時，就發現莎拉比特的屍體。

隨後，警方一直在尋找曼尼德。他在14日晚間6點上了「18新聞頻道」的節目，並在受訪中爆出自己殺了女友，「我會殺人是因為她跟她的嫂嫂的兄弟搞外遇，她說他們本來要結婚的，但家人決定讓哥哥先結，我聽到之後很生氣，掐住她並用刀子殺了她」。

曼尼德也表示，他跟女友之間本來一切都很好，他也向對方家人提親，但女方家人嫌棄他沒有工作，加上種姓不同的問題，拒絕讓他跟莎拉比特結婚，「我很後悔我做的一切」。節目進行到一半，大約晚間7點左右，警方直接進到攝影棚將曼尼德逮捕。

曼尼德也在節目上坦承，在2010年時就殺了當時的女友瑞努（Renu），後來遭到逮捕，近期才假釋出獄，期間他始終不承認犯行，不斷上訴。他表示，會殺了瑞努也是懷疑女友與其他男性有染。

電視台高層指出，曼尼德當天先接觸了新聞節目中的一位攝影師，他告訴工作人員自己想要投降，因為警方已經抓了他的父母，當他在攝影棚受訪時，電視台的主管通知警方，順利逮人。

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