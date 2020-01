跨年夜「慶祝槍響」惹禍！61歲婦看煙火中彈身亡、3歲童後院玩耍受傷

▲美國跨年夜傳出2起疑似因「慶祝槍響」引發的案件,釀成1死1傷。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

美國跨年夜傳出2起疑似因「慶祝槍響」引發的案件。德州休士頓61歲女子阿什福德(Philippa Ashford)於31日晚間與家人一起看煙火,卻遭到莫名槍擊,當場倒地身亡。同一天,亞利桑那州鳳凰城一名3歲男童安東尼奧(Antonio)在自家後院玩耍,竟被「子彈碎片」擊中腿部,幸好沒有造成大礙。

A 61-year-old Texas woman celebrating New Year's Eve was apparently killed by celebratory gunfire in Houston, authorities said. https://t.co/iCPIP3Wu2j