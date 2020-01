鯊魚逼近淺灘被無人機拍下　澳洲少年下海通知泳客快上岸

▲新南威爾斯州海灘常有鯊魚出沒。(影/翻攝自youtube/7NEWS)

實習記者崔子柔/綜合報導

澳洲17歲的少年格雷斯(Cameron Grace)在新南威爾斯州(New South Wales)海邊用無人機拍攝,意外看到有一條約3公尺長的鯊魚正在逼近2名遊客,因遊客背對牠並無察覺,格雷斯便立刻下水告知他們,2人免於發生意外。

綜合外媒報導,格雷斯和家人到海邊度假,原本是想感受高空拍攝的快感,在無人機飛到約2.4公尺時,竟看到一條鯊魚正在2名遊客身後徘徊,便趕緊告訴姨媽沃爾特(Rachel Walter),2人便一同下水提醒遊客上岸。

沃爾特表示,「不知道接下來會發生什麼事,所以立刻下水請他們先上來,當時他們還沒察覺異狀。」

去年9月就有人在新南威爾斯州用無人機拍到鯊魚,當下將機子轉換成「搜索與救援」模式,利用廣播系統對男子發出警告,順利脫離危險。



Two flights south of Sydney today, spotted four sharks. Looked like Bronze Whalers, although not sure what the smaller fella was... https://t.co/v9yNPnH42e via @YouTube