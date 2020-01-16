人母染罕見病毒「雙眼失明一個月」　她痛訴：以為只是感冒





▲女子以為自己感冒，沒想到卻導致失明。（圖／示意圖，非新聞當事人／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名34歲母親去年7月感到身體不適，以為只是小感冒的她，沒想到感染到的竟然是罕見病毒，導致她逐漸失去雙眼視力，最後只能在黑暗的生活中努力照顧3歲兒子，讓她一度以為自己將會永遠失明。

英國《每日郵報》報導，居住在雪梨的34歲女子·泰勒(Desiree Taylor)是一名生活教練與勵志演說家，去年7月她因為感冒，發現左眼視力逐漸消失，沒想到2個禮拜以後連右眼也失去視力，她表示，「我當時感冒了，頭和眼睛一直很痛，然後某天早上醒來發現，我的左眼看不到了。」

原本是職業曲棍球運動員的泰勒，因為2011年比賽後被診斷出慢性疲勞，使得她的身體容易感到疲累、生病，便從此放棄運動員生涯，後來又因為生下兒子菲尼克斯(Phoenix)，導致逐漸復原的身體再度被擊倒。

一直以為自己只是感冒的她，直到發現左眼失去視力緊急前往就醫，才知道自己是被伴侶本(Ben)傳染了一種罕見病毒，而罹患視神經炎，由於右眼也開始失去視力，當時醫生告訴她，可能得做好心理準備面對永遠失明的危險，生活在黑暗中的一個月她坦承，「我很害怕，不知道我能否再看到兒子的小臉，每天都在哭」，幸好接受治療後，如今視力已恢復80%，預計今年3月將可以重返工作。

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