富豪愛開淫亂趴…炫富成癮　未滿18歲女兒女兒支持：我家很正常

圖文／CTWANT

現年47歲的的澳洲菸草大亨貝農（Travers Beynon）以生活荒淫和炫富而聲名大噪，喜歡在自己的豪宅舉辦各種大尺度派對，更毫不避諱在網路上炫耀「一妻多妾」的生活，但他快滿18歲的女兒露奇亞娜（Lucciana Beynon）對此強調，雖然家裡的生活有點「瘋狂」，但她都欣然接受，且父親在她的眼中是個負責又成熟的男人，對孩子們的教育非常嚴格，自己擁有正常的價值觀，自己也非常愛父親。

根據《每日郵報》報導，貝農的「糖果屋豪宅」（Candyshop Mansion）位於澳洲昆士蘭的黃金海岸地區，身價上億的他和嫩妻、多名女友，還有4個孩子同住，不僅常舉辦荒淫派對，還喜歡拍床照炫耀，以極盡奢華的生活方式聲名大噪，還曾要求現任老婆、女友扮成狗，讓他牽繩拍照，因此常被外界批評。

露奇亞娜不吝展現好身材。（圖／翻攝自Lucciana Beynon IG）

但女兒露奇亞娜強調，父親的行為完全沒有問題，「雖然他有一名妻子，還有比正常人多的女友，但我們是一家人，所以我會配合」，認為只要雙方都是情投意合的成年人，無論是什麼樣的「關係」都在可接受的範圍，因為她愛父親原本的樣子。

她也否認外界對父親「性別歧視」、「沙文主義」的質疑，表示事實恰恰相反，「我認為人們指控他物化女性真的很可笑」，她指出，父親其實對他們相當嚴格，教導孩子們要有良好的職業道德，不能將金錢視為理所當然，種種教育對他們影響很深，「他很有禮貌、懂得尊重人，同時也非常成熟和努力工作，種種事物才造就了我們今天的樣子」，而她過去曾透露，「我認為父親奢侈的生活方式讓我更加渴望成功，因為我也想過那樣的生活」。

露奇亞娜很愛父親。（圖／翻攝自Lucciana Beynon IG）

露奇亞娜目前已和模特兒經紀公司簽約，IG也擁有10幾萬的粉絲，預計在18歲搬到美國，追夢成為維多利亞秘密（Victoria's Secret）內衣秀的超模，等到年紀大了，才考慮回家接管家族企業，她表示「我想要爸爸引我為傲」。

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