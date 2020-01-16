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這裡只剩酒！澳洲小鎮「3年0降雨」　氣溫飆破40度居民崩潰　

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實習記者陳妙津／綜合報導

澳洲連月乾旱，加上高溫導致野火延燒，不少地區也面臨缺水危機。雪梨附近的內陸小鎮馬魯蘭迪（Murrurundi）雖然未遭遇野火，但已有3年沒下過一滴雨，貫穿小鎮的河流完全乾涸，若不是靠著每日從外地利用卡車運水10至20趟，小鎮3天內便完全無水可用，甚至鎮內的酒比水還多。

據CNN報導，森林大火在澳洲並不罕見，但今年的情況尤其糟糕，由於全球暖化影響，火災季節拉長，氣溫上升，降水減少，演變成自2017年以來的最大乾旱。新南威爾斯省（NSW）已連續3年降雨量少於125毫米，絕大多數地區被野火侵襲，而乾旱則奪走農業大省數千英畝土地，田地被燒焦成為貧瘠的褐色，樹木枯萎，讓常見的灌木叢變得易燃。

▲啤酒。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲連年乾旱讓小鎮大缺水，酒甚至比水還多。（圖／取自免費圖庫pixabay）

馬魯蘭迪小鎮位於雪梨西北方車程3小時處，即使並未遭受火襲，但因3年來沒有降雨，深受乾旱所苦，夏季時每日氣溫往往高達攝氏42度，每日運送用水的司機因此成為另類英雄，當地甚至出現「酒比水多」的情況。

當被問及乾旱狀況時，鎮民沃倫（Warren Bramley）苦中作樂地表示，「如果喝啤酒，那就沒事了。」在飯店調酒師利貝卡（Rebecca Willard）則尷尬地說，雖然當地議會限制每戶每周只能洗兩次衣服省水，但為了讓孩子的衣物保持乾淨，這禮拜她偷偷洗了3次。

乾旱也使鄰近牧場損失慘重，由於缺乏草料，牧場主們不得不將綿羊及牛隻送入屠宰場，因為飼養成本實在過高。

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