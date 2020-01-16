找黃國昌任民眾黨副主席？　蔡壁如：這問題應該去問他

▲民眾黨新科立委蔡壁如。（圖／記者陳家祥攝）

記者林銘翰／台北報導

2020大選落幕，未來立法院除了國民黨、民進黨與時代力量外，台灣民眾黨也將有五席不分立委進入國會。台灣民眾黨新科立委蔡壁如15日表示時代力量立委黃國昌擔任民眾黨副主席一事「可以考慮」，她16日受訪時則說，這個問題應該去問黃國昌，「怎麼會來問我呢」。

蔡壁如15日表示，對於時代力量立委黃國昌擔任民眾黨副主席一事「可以考慮」，台北市長兼民眾黨主席柯文哲16日在捷克布拉格受訪時也說「可以討論看看」，但強調黃國昌還在時代力量，不要過度消費人家。

▲時代力量立委黃國昌。（圖／記者周宸亘攝）



立法院16日上午舉行「第10屆立法委員助理院務說明會」，邀請所有準立委的國會助理至立院聆聽院務說明，蔡壁如也特別抽空參加。她表示，對自己來說就是一個新角色的學習，是抱著學習的心態前來，至少可以先認識立法院的長官。

針對找黃國昌擔任副主席一事，蔡壁如受訪時表示，這個問題不應該來問她，「應該去問黃國昌，這問題怎麼會來問我呢」。接著他也附和柯文哲的說法，強調「真的不要再消費人家了」。

接著，在被問到是否已經與黃國昌通電話時，她又再說一次「不是說不要再問了嗎」，關於這件事她認為就順其自然。

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