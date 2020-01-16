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遭柯建銘嗆「來一個白目」　蔡壁如：還好啦！會盡量充實專業

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▲台灣民眾黨蔡壁如陪同柯文哲前往新莊掃街。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣民眾黨新科立委蔡壁如。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

2020大選落幕，未來立法院除了國民黨、民進黨與時代力量外，台灣民眾黨也將有五席不分立委進入國會，民進黨立法院黨團總召柯建銘13日表示，「立法院是高度專業，不是白目就有用」，14日再嗆聲「走一個作秀來一個白目」，分別暗指時代力量立委黃國昌與民眾黨新科立委蔡壁如。對此，蔡壁如16日受訪時表示「這個也還好啦」，對民眾黨來說就是盡量充實立法院的議事規則。

立法院16日上午舉行「第10屆立法委員助理院務說明會」，邀請所有準立委之國會助理至立院聆聽院務說明，蔡壁如也特別抽空參加。她表示，對自己來說就是一個新角色的學習，是抱著學習的心態前來，至少可以先認識立法院的長官。

不過由於柯建銘13日受訪時嗆聲「立法院是高度專業，不是白目就有用」，14日再表示自己在立法院待27、28年，所有英雄好漢都看過，直言下屆的立法院「應該是走一個作秀來一個白目的」，接著有記者追問「你覺得賴香伶是白目嗎」，柯建銘趕緊說「不是不是，蔡壁如蔡壁如」。

柯建銘認為，朝野協商是公開的場合，實況轉播才看得出來各黨的實力與能力，立法院是講求專業，不是作秀就可以，也不是白目就可以，大家都看得很清楚。

蔡壁如16日受訪時表示「這個也還好啦」，對民眾黨來說就是盡量充實立法院的議事規則，或是所有專業的部分，所以自己今天才會前來立法院學習上課。

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