布拉格市長對中強硬獲民眾支持　柯文哲：他不喜歡被壓迫

▲柯文哲出國參訪。（圖／台北市政府提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲訪歐行，與布拉格簽署完姊妹市協議後，柯接著拜會捷克國會友台小組。對於捷克第三大黨、布拉格市長賀瑞普所屬的海盜黨對中國問題強硬，但卻獲得民眾黨支持，柯文哲說，賀瑞普主要是對台灣比較友善、不喜歡被壓迫，「所以他只是表達不喜歡被壓迫、被設定條件，他要跟世界上哪個城市交往的時候，不要被人家設定條件」，這也是普世價值，大家也希望能夠平等自由。

2020大選結束後的隔天，柯文哲便率團到歐洲訪訪問。柯一行人在台灣時間16日從捷克轉往拉脫維亞、愛沙尼亞兩國，先拜會里加市政府最高行政首長、參訪里加中央市場及聽取簡報，中午與里加市府官員餐敘。下午則將參訪拉脫維亞國會及拜會拉脫維亞國會友台小組，晚間搭乘巴士前往愛沙尼亞塔林。

而參訪2天半，對於布拉格的印象深刻？柯文哲說，捷克還是文化古國，歐洲文明還是很早，像昨天參觀的查理大學從1348年到現在，已經超過600多年了，所以其實這些國家都是歷史悠久、文明歷程都很久，有很多可以讓我們看，他們文化底層還是比較深厚。

▲柯文哲與布拉格市長賀吉普簽署姊妹市協議。（圖／台北市政府提供）

而這幾天相處下來，對於賀吉普有沒有更進一步的更認識？柯文哲說，賀吉普常常講他在台灣那2個月的故事，聽一聽覺得台灣人對外國人真的不錯。柯說，賀有分享去花蓮旅行買文具，結果文具店老闆聽說他是捷克來的，就說不用錢，開始討論布拉格之春，「我心裡想說真的假的，我們花蓮的書店老闆，可以跟他討論布拉格之春？呵呵」。

柯文哲說，賀吉普對台灣印象很好，「人家說台灣最美麗的風景是人，在賀瑞普市長身上大概是真的可以驗證的」。

至於布拉格準備迎接台北送的穿山甲，柯文哲說，以前中國都送熊貓，自己還不曉得台灣還有個很特殊的動物可以送，叫穿山甲。柯說，動物園顧問都有來，會跟他們解釋，「聽說養穿山甲也滿多專業的，所以兩邊大概會就專業的問題去，因為還要準備穿山甲冬天要吃的什麼蜂巢、蜂蛹，天啊，這還滿專業的，所以養穿山甲沒有想像這麼簡單，所以大概兩邊維持一個專業上的聯絡，我們一定會全力幫忙」。