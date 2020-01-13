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台南人大合資！募7萬請吃雞排1100份　慶祝小英總統連任成功

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記者林悅／台南報導

為慶祝小英總統連任成功，台南網友主動集資上演慶祝行情，13日晚上8時，在南區水萍塭公園大門口前，大發雞排1100份，吸引眾多民眾到場排隊領取。

▲為慶祝小英總統連任成功，台南網友集資上演慶祝行情，晚上在南區水萍塭公園大門口前，大發雞排1100份，引起大批民眾到場排隊領取。（圖／記者林悅攝，下同）

▲為慶祝小英總統連任成功，台南網友集資上演慶祝行情，晚上在南區水萍塭公園大門口前，大發雞排1100份，引起大批民眾到場排隊領取。（圖／記者林悅攝，下同）

▲為慶祝小英總統連任成功，台南網友集資上演慶祝行情，晚上在南區水萍塭公園大門口前，大發雞排1100份，引起大批民眾到場排隊領取。（圖／記者林悅攝，下同）

▲發起人楊睿宸說，辦這活動是要慶祝小英總統連任，雞排每份約60元，至少發1100份。

「我們都是愛台灣的台灣囡仔」，由陳睿吾和楊睿宸等人發起集資舉辦的「慶祝小英總統連任成功」發放雞排活動，13日晚上8時許，在台南市南區水萍塭公園大門口前登場，共發雞排共1100份，其中阿力香雞排500片、派克雞排200片、胖虎雞排200片、3Q雞排200片，晚上7時多就吸引大批民眾到場排隊，人龍並繞水萍塭公園四周一圈。

▲為慶祝小英總統連任成功，台南網友集資上演慶祝行情，晚上在南區水萍塭公園大門口前，大發雞排1100份，引起大批民眾到場排隊領取。（圖／記者林悅攝，下同）

發起人楊睿宸說，辦這活動是要慶祝小英總統連任，雞排每份約60元，至少發1100份，因想讓民眾吃到熱騰騰的雞排，所以雞排都是晚上7時多陸續送到，這些經費都是大家合資的，約6、7萬元，因後來還有人捐款，所以如果真的1100份不夠，還可能追加，最重要是大家都很高興小英總統連任。

▲為慶祝小英總統連任成功，台南網友集資上演慶祝行情，晚上在南區水萍塭公園大門口前，大發雞排1100份，引起大批民眾到場排隊領取。（圖／記者林悅攝，下同）

許多現場民眾表示，是看到網路社群或群組轉發的消息，才來這裡排隊領雞排，雖然「雞排」並非名貴食品，但這是一份心意，大家是抱著一起來慶祝小英總統順利連任的心意來的，這等難得盛會，怎能不來？

雞排在晚上8時許準時發放，第1位領到雞排的民眾是柯姓男子，他說他下午5點多就來排隊了，他很高興第1位領，他也當場咬一口香噴噴的雞排比讚，興奮之情於言表。

▲為慶祝小英總統連任成功，台南網友集資上演慶祝行情，晚上在南區水萍塭公園大門口前，大發雞排1100份，引起大批民眾到場排隊領取。（圖／記者林悅攝，下同）

現場還有台灣基進黨擺攤，提供文宣貼紙等供民眾索取，許多民眾領完雞排，也順手拿取文宣，現場可說熱鬧滾滾。

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