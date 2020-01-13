支持者自責不捨、哭紅眼眶　洪慈庸：該說抱歉的人是我…





▲洪慈庸挑戰連任失利，展開謝票行程。（圖／洪慈庸立委辦公室提供，以下皆同）

記者袁茵／台中報導

立委洪慈庸未能連任成功，連兩日於選區向鄉親致意，13日繼續在潭子、大雅區進行車隊謝票，許多熱情支持者到場擁抱打氣、贈送卡片、索取簽名等，也有人忍不住哭紅了眼。洪慈庸特別感謝鄉親的支持，「但希望大家不要說抱歉，不要責怪自己或別人，因為該說抱歉的是我」，無論在哪個位置，她始終是一名平平凡凡的台灣人，有著我愛的家人，有著我愛的這片土地。所有一切，都為所愛，都為未來。

「守護所愛，傳遞希望，本是一生的事！」洪慈庸表示，謝票第二天，忙著抱抱大家、擦去眼淚，想讓大家知道，她真的很感謝每一位鄉親的支持，不只四年，是七年來都是如此；能有機會回報台灣、為台灣做事情，是她最大的榮幸。

洪慈庸說，民主選舉結果出爐，僅代表她還不夠努力，讓更多人決定將手上的一票投出來。連兩日收到許多訊息、電話、沿街鄉親的鼓勵、大家的留言打氣，她都有看，也非常感謝每一位鄉親的支持，「但希望大家不要說抱歉，不要責怪自己或別人，因為該說抱歉的是我」。

洪慈庸強調，「無論在哪個位置，我始終是一名平凡的台灣人，有著我愛的家人，有著我愛的這片土地。所有一切，都為所愛，都為未來。」，洪慈庸規劃兩天行程分別在選區向選民致謝，由先生卓冠廷全程陪同，今上午潭子區車隊拜票台中市議員蕭隆澤也到場，下午大雅區則是台中市議員周永鴻陪同向鄉親謝票。

謝票全程同步在網路臉書直播，網友也不捨留言「妳是最好的」、「謝謝慈庸，您辛苦了」、「永遠挺你」、「捨不得慈庸委員QQ」、「加油，支持你」、「謝謝妳為潭雅神后爭取的福利與建設，妳辛苦了！我們等待妳再出發」、「大家都是妳的後盾，永遠支持妳！」、「真正台灣的女兒」等各式鼓勵，相當溫馨。

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