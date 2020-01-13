打賭輸了要跳溪！謝龍介回應了　贏家加碼再賭一局「吳斯懷會不會請辭」

▲謝龍介除了雞排之外，還跟台中市議員謝志忠賭跳溪。（圖／記者林悅翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

台南市議員謝龍介選前除了賭雞排之外，還跟台中市議員謝志忠打賭，如果民進黨在台中當選5席立委，就要跳柳川，選舉結果出爐，民進黨在台中也選上了5席，謝龍介也被網友敲碗何時兌現承諾。不過贏家謝志忠也回應謝龍介再賭一局「吳斯懷會不會請辭」。

根據《聯合新聞網》2日的直播節目，謝龍介在節目中指出，國民黨在台中「6席打底」，讓另一位來賓謝志忠當場提議打賭，台中8席立委，4席算平手，民進黨5席他就贏，反之國民黨5席就算謝龍介贏，輸了就跳大甲溪，不過後來又改賭跳柳川。

▲台中市議員謝志忠，跟謝龍介對賭跳溪贏了。（圖／翻攝自謝志忠臉書）



謝龍介當場回應表示，「我任考不倒啦！若不會扛轎就不敢開轎班，吃剩飯等你啦！要怎樣隨便你開，條件隨便你開」。

選舉結果顯示，民進黨在台中總共有蔡其昌、張廖萬堅、莊競程、黃國書、何欣純，台灣基進黨的陳柏惟也打敗顏寬恒，國民黨在台中只有江啟臣與楊瓊瓔2席。

▲謝志忠提議再賭一局「吳斯懷會不會請辭」。（圖／記者宋良義攝）



根據TVBS報導，謝龍介回應表示，「挑時間啦，等他送通知單來，該付的帳一條都不會欠，不用急」。贏家謝志忠則回應表示，這次賭的先記在牆壁上，再賭一局「吳斯懷會不會請辭」，如果吳斯懷請辭就算謝龍介贏，給他一次扳平的機會。

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