雲端最前線／ET民調／蓋牌蓋不了民意！蔡韓選前就是差18％

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2020總統大選，蔡英文得票率57.3%，韓國瑜得票率38.5%，蔡韓兩人的支持度差距為18.8%，對比《ETtoday新聞雲》於2019年12月24日至12月27日進行的封關民調，蔡支持度48.2%領先韓的27.9%。兩人差距為20.3%，誤差範圍調整後，差距落在18.3%-22.3%，落在實際結果範圍內，另外1月3日至1月10日的滾動式民調，蔡平均支持度44.2%、韓26.2%，兩人差距18.0%，與實際開票結果趨於一致！《雲端最前線》13日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員王鴻薇、台北市議員李柏毅、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲蔡英文總統成功連任。

2020總統、立委大選國民黨慘敗，台北市議員羅智強12日號召黨內青壯派下午五點一同前往國民黨部，發表共同聲明，並呼籲吳敦義立刻無條件請辭黨主席、吳斯懷請辭不分區立委，並要求15日的中常會要全程直播，下出最後通牒，若不願意徹底改革，不排除集體退黨。但回顧2014、2016敗選，黨內就曾多次說過要改革，卻未達外界期待，此次國民黨真的能改頭換面嗎？

高雄市長韓國瑜代表國民黨角逐總統大選慘敗逾200萬票，大本營高雄市票倉崩盤成為一大關鍵，接下來還要面對來勢洶洶的罷免行動。韓國瑜13日正式回到高雄市府上班，外界也都相當關心韓上班狀況。似乎是為防「雙殺」，上午10點還開記者會，回答媒體提問，試圖挽回民心。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。