台灣青年軍已被洗腦！　陸專家點出「3關鍵」：民進黨將長期執政

▲唐怡源認為，民進黨將長期執政。（圖／翻攝中評社）

記者洪珮瑄／綜合報導

2020總統大選11日落幕，蔡英文獲得817萬高票連任。對此，許多專家、學者紛紛提出看法及分析選情，福建廈門市政協常委、原香港中聯辦台灣事務部部長唐怡源指出，從這次的選舉中可發現「3點情況」，顯示出台灣青年軍已被洗腦，而民進黨將長期執政。

據星島日報導，唐怡源表示，首先，在這次的選舉中，民進黨已完全掌控了台灣朝野，變成了「政治上的龐然大物」；第二，意識形態已超越經濟利益，深深影響台灣朝野上下，包括人民、企業；第三，台灣幾百萬年輕人已被綠營洗腦、拉攏，未來將成民進黨青年軍。

▲2020總統大選落幕，蔡英文獲高票成功連任。（圖／記者李毓康攝）

唐怡源強調，民進黨將長期執政，並繼續保持「全面執政」的有利地位，「此局面將持續10到20年不變。」他表示，除了兩岸關係今後會更險峻外，美國國會和政府在之後的4年會更加肆無忌憚地支持蔡英文全力推動「台獨」進程，而中美關係也會受台灣因素干擾，若川普也連任，不排除中美會因台灣問題再起爭端。

唐怡源提到，大陸要認真分析此次大選所表現出來的現象，並且徹底理解台灣的民情、民意，藉此抓住台灣政治、經濟、社會的規律要素，從經驗中記取教訓。最後，他也認為，民進黨將長期執政，不應寄望國民黨東山再起。

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