兩度向高雄市民道歉！韓國瑜請假3個月拚大選：抱歉沒有好好陪大家

記者洪靖宜、翁進忠、洪正達／高雄報導

在總統大選落敗的韓國瑜，13日將正式回到高雄市府上班，為了全力競選總統大位，韓國瑜從2019年10月開始請了近3個月假期，外界也都相當關心他回市府上班的狀況，韓約在早上8點半離開左營住處，10點召開記者會，兩度向高雄市民道歉，但強調市政府該做的都有做，上班第一天一樣上緊發條。

▲韓國瑜總統大選後銷假首日回高雄市府上班。（圖／記者翁進忠攝）

▲韓國瑜帶領三位副市長一起開記者會。（圖／記者翁進忠攝）

2020總統大選結果11日出爐，國民黨總統候選人韓國瑜以267萬票的差距，輸給總統蔡英文。13日回到高雄市政府上班。根據《ETtoday新聞雲》記者掌握，韓國瑜約早上8點半離開左營住處，10點召開記者會，一一面對媒體提問。

韓國瑜表示，「銷假上班第一天，就要面臨過年了，市府全力以赴希望治安良好、物價平穩、環境乾淨，每個風景區打掃乾淨，市府會全力以赴，選舉已經落幕，支持者可以回歸理性，冷靜下來，選票多的執政，選票少監督，個人期待民眾團結。」

▲不少支持者前來加油打氣 。（圖／ETtoday記者攝）

被問到有什麼要對高雄市民說的？韓國瑜說，「謝謝市民，也很抱歉3個月離開高雄，對高雄市民非常抱歉，沒有好好陪大家，但市政府該做的都有做，表達對市民歉意，上班第一天一樣上緊發條」，「今天開記者會除了是要一級主管打氣加油，也跟新聞朋友解答，以後這種聯訪時間會減少。」

後來又有媒體問同樣的問題，他再度表示，「我剛剛已經道歉過，對市民朋友抱歉離開大家三個月，但該做的都有做。」