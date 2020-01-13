開車載有錢朋友一程！　意外發現「儀表板縫隙」被塞滿上萬元鈔票

▲男子發現朋友在他的車上塞滿鈔票。（圖／翻攝自twitter／BENZED）

記者李振慧／綜合報導

馬來西亞一名27歲男子日前幫忙開車載商人朋友一程，中途下車去藥局取藥回來時，發現對方竟然在他的座位上塞錢，當下覺得對方在惡作劇就不以為意，沒想到下車時錢真的沒拿走，一共留了馬來西亞令吉1500元（約台幣1.1萬元）要做為謝禮。

27歲男子阿芬迪(Benjamin Rohaizad Razilan Affendy)近來在推特上表示，10日他答應幫忙開車載一名商人朋友，沒想到對方竟然在車內塞滿了錢作為酬謝，圖片中可看到，汽車的儀表板、門把和空調出風口等有縫隙的地方，全都被塞滿了鈔票，統計之後發現，一共被塞了30張馬來西亞令吉50元（約台幣367元）的鈔票。

阿芬迪表示，「他第一次塞錢時，我們才剛抵達診所取藥，我返回時發現車上許多地方都塞滿了鈔票」，由於當下覺得朋友只是在開玩笑便沒有阻止，「當他所塞的錢掉到地上時，還撿起來放進杯架中，明確表達這些錢他真的不要，我想他是把錢當作友誼的象徵吧」。

推文曝光後立刻引來上萬網友討論，許多人想知道商人朋友的身分，阿芬迪表示，對方是他以前的中學同學，「他很有錢，擁有兩家棕油加工工廠，雖然擁有4台車但是不喜歡開，比較喜歡搭我的車」。有網友笑稱，「這趟載的是朋友，還是載了ATM啊？」不過也有人質疑貼文真實性，懷疑是製造話題用來行銷汽車的宣傳手法。

Kawan mintak tumpang. Pastu bila dh drop baru perasan dia ada selit selit duit minyak. pic.twitter.com/0nHAjN6crQ — BENZED (@tgzex) January 5, 2020

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