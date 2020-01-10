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幸運媽一年連生「2對雙胞胎」　超狂機率她驚呼：好像中樂透！　

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幸運媽一年連生「兩對雙胞胎」　超狂機率她驚呼：好像中樂透！（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲女子除了女兒，還在同一年生下2對雙胞胎。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名媽媽竟然在一年內連生2對雙胞胎，去年3月才生下一對雙胞胎兄弟後，年底又生下另外一對雙胞胎，彷彿像中樂透一樣的好運，連她自己也不敢相信驚呼，「這也太瘋狂了吧」。

居住在佛州西棕櫚灘的女子沃利斯頓(Alexzandria Wolliston)，去年3月產下雙胞胎馬克(Mark)和馬拉卡(Malakhi)，結果過了不久同年5月得知自己再度懷孕，而且懷得又是雙胞胎，她表示，「我想說，我的天啊，我從沒想過會生2對雙胞胎」。

根據美國疾病預防控制中心數據，2018年雙胞胎的出生機率為，每1000胎中只有32.6個，而同一名女性在同一年生出2對雙胞胎的機率更是微乎其微，讓醫生忍不住告訴沃利斯頓，可以去買樂透了。她則表示，「是的，我的感覺真的很像中了雙胞胎樂透。」

沃利斯頓原本不知道家中擁有雙胞胎基因，後來才得知祖母與外祖母都曾生下雙胞胎男孩，但均不幸逝世，所以她認為自己所生下的2對雙胞胎，是祖父母和外祖父母所送給她的禮物，「我覺得是他們把孩子們送給我了」。

沃利斯頓在去年12月27日順利生下雙胞胎兄弟凱林(Kaylen)和卡萊布(Kaleb)，其實還有一名3歲女兒的她，並不擔心要同時養4個男孩，「我的女兒比他們還難搞，帶她一個人等於帶了兩個人」，目前覺得生5個就夠了，暫時不打算繼續生。

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