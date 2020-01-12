求歡遭拒？謀財害命？馬來女分屍案疑點多...林嫌燒炭身亡

▲萬華分屍案兇手林國平12日晚間被發現燒炭陳屍於基隆百三路舊公寓。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市萬華區11日驚傳馬來西亞女華僑遭有強盜、竊盜等多項前科的林國平（45歲）殺害分屍，並開車運到基隆七堵山區產業道路棄屍。基隆警方12日晚間7點多接獲報案，發現七堵區百三街舊公寓有男子燒炭自殺、屍體浮腫，而且特徵與兇嫌林國平特徵吻合，經台北市警局鑑識中心與專案小組人員趕赴比對、採集指紋，最終確認燒炭死者就是殺人分屍兇手林國平，但全案仍有諸多疑點，尚待檢警釐清。

▲涉嫌殺害馬國鄧姓女子的兇嫌林國平日前下落不明，12日晚間被發現燒炭身亡。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，馬來西亞華僑鄧女6日中午失蹤後，7日下午被林男租車棄屍基隆山區，全案整整超過24小時，但期間鄧女究竟何時死亡，有無遭下藥、性侵後殺害？都有待本周法醫驗屍後才能有初步結果。

另外，鄧女遭殺害分屍棄屍荒山後，警方發現林男持鄧女金融卡到超商ATM盜領超過新台幣1萬元現金，不排除林男有可能重現10多年前犯下的基隆強盜取財案手法，威逼鄧女說出提款卡密碼後殺人滅口，但林男12日晚間燒炭身亡，已死無對證，無法調查釐清。

事實上，鄧女6日當天失蹤後，警方7日上午曾到富民路登門查訪，但林男冷靜面對，甚至主動向警員透露：「鄧女跟我說過好幾次、她租屋處水管堵塞無法洗澡，我曾問她要不要來用我這邊的浴室、她沒有答應，我對她有印象，會幫（警察）留意。」

林男態度沉著，讓警方只能撤退暗中蒐證，直到8日警方發現林男失聯，才帶鑑識人員上門並在浴室內驗出血跡反應，案情急轉直下，不過，屋內充滿松香水、殺蟲劑氣味讓警起疑

有鑑識人員私下透露，松香水一般是用來稀釋油漆的有機溶劑，若短時間大量吸入可能導致昏迷甚至死亡，鄧女是否吸入過多松香水，導致昏迷後遭林男持利刃分屍？林男以何方式取得鄧女金融卡提款密碼？殺人分屍案動機究竟是搭訕求歡不成？還是強盜取財害命？這些疑點都隨著林男燒炭身亡成為永遠的謎？現在恐怕能靠後續法醫驗屍來釐清部分案件真貌。

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