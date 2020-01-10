7歲愛上自己表妹！　他達成心願結婚...害怕「亂倫生子」關5年

▲表兄妹希望能推動猶他州近親婚姻合法。（圖／翻攝自Facebook／The Michael and Angie Foundation）

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州一對表兄妹從小就對彼此有好感，長大後雖然各自曾有過婚姻，離婚後遇上彼此卻又燃起愛火，2人雖然已在近親可以合法結婚的科羅拉多州成婚，但如今因為想要生下「愛的結晶」而惹上麻煩，很有可能會因此被判入獄。

居住在猶他州老鷹山市(Eagle Mountain)的男子麥可(Michael Lee)，與妻子安琪拉(Angela Peang)是表兄妹，對方爸爸是他的舅舅，2人小時候因為分別住在不同的地方，一直到7歲才第一次見面，1989年他們一家人去舅舅家探親時，他與安琪拉就對彼此有了好感。

麥可與安琪拉雖然偷偷吻了彼此，但他們知道戀情一定會被家人阻止，所以後來各自與其他對象交往並結婚，安琪拉生了2名分別為17歲與16歲的女兒，麥可則和妻子結婚4年，但是沒有孩子。

2人後來分別於2010年與2012年離婚，安琪拉2018年10月搬家至猶他州時，意外在臉書上得知麥可也住在這裡，開始聯繫後原以為消失的感情突然又死灰復燃，最後決定向家人公開他們的戀情，並且於去年3月在科羅拉多州正式結婚。

安琪拉表示，「我的小女兒原本很不能接受，得知時還哭了，但是現在她覺得我們的關係很酷」。而對於某些親戚的批評，麥克則說，「我不在乎，他們應該只對真的會影響到他們的事情生氣。」

如今安琪拉成功受孕，預計於今年5月生下埃里克(Eric)，她表示，「許多人勸我不要這樣做，所以我們去做了基因測試，確定我們2個人是可以生下孩子的」。由於2人的關係在猶他州仍是違法，之後若繼續住在該地，將有可能面臨長達5年的刑期以及美元10,000元（約30萬台幣）罰款，所以他們發起請願書，希望能聯署讓近親婚姻合法化，目前已獲得1,500個簽名。

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