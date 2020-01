7歲愛上自己表妹！　他達成心願結婚...害怕「亂倫生子」關5年

▲表兄妹希望能推動猶他州近親婚姻合法。(圖/翻攝自Facebook/The Michael and Angie Foundation)

記者李振慧/綜合報導

美國猶他州一對表兄妹從小就對彼此有好感,長大後雖然各自曾有過婚姻,離婚後遇上彼此卻又燃起愛火,2人雖然已在近親可以合法結婚的科羅拉多州成婚,但如今因為想要生下「愛的結晶」而惹上麻煩,很有可能會因此被判入獄。

居住在猶他州老鷹山市(Eagle Mountain)的男子麥可(Michael Lee),與妻子安琪拉(Angela Peang)是表兄妹,對方爸爸是他的舅舅,2人小時候因為分別住在不同的地方,一直到7歲才第一次見面,1989年他們一家人去舅舅家探親時,他與安琪拉就對彼此有了好感。

麥可與安琪拉雖然偷偷吻了彼此,但他們知道戀情一定會被家人阻止,所以後來各自與其他對象交往並結婚,安琪拉生了2名分別為17歲與16歲的女兒,麥可則和妻子結婚4年,但是沒有孩子。

2人後來分別於2010年與2012年離婚,安琪拉2018年10月搬家至猶他州時,意外在臉書上得知麥可也住在這裡,開始聯繫後原以為消失的感情突然又死灰復燃,最後決定向家人公開他們的戀情,並且於去年3月在科羅拉多州正式結婚。

安琪拉表示,「我的小女兒原本很不能接受,得知時還哭了,但是現在她覺得我們的關係很酷」。而對於某些親戚的批評,麥克則說,「我不在乎,他們應該只對真的會影響到他們的事情生氣。」

如今安琪拉成功受孕,預計於今年5月生下埃里克(Eric),她表示,「許多人勸我不要這樣做,所以我們去做了基因測試,確定我們2個人是可以生下孩子的」。由於2人的關係在猶他州仍是違法,之後若繼續住在該地,將有可能面臨長達5年的刑期以及美元10,000元(約30萬台幣)罰款,所以他們發起請願書,希望能聯署讓近親婚姻合法化,目前已獲得1,500個簽名。

