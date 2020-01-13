割陰分屍兇嫌死亡無法起訴！馬國女華僑命案將解剖　檢追生前有無遭下藥凌辱

▲林國平涉嫌犯下殺人分屍案後畏罪自殺，檢警仍將全力還原事發經過，給被害人一個交代。（圖／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

馬來西亞鄧姓女華僑遭殺害分屍案，兇嫌林國平被發現疑似畏罪殺，雖然依法最後會做成不起訴處分，但檢警為了給被害人和家屬一個交代，已到林男住處採證，並將在近日前往殯儀館解剖被害人遺體，釐清事發經過，還原這起變態殺人案的始末。

26歲的鄧女原本在台北市萬華區分租套房，6日失聯經家人報案後，隔天林男冷靜面對登門查訪的警員，但檢警調閱附近監視器，早就鎖定搬運可疑箱子的的林男涉有重嫌，只是苦無證據追查鄧女下落，直到追蹤林男租用車輛的GPS定位紀錄，在基隆山區找到鄧女遺體，才確認鄧女已遇害。

▲檢警目前已還原林國平犯案後，是從樓頂曬衣間逃逸。（圖／記者張君豪翻攝）

沒想到12日，林男被發現，闖入基隆民宅燒炭身亡，讓辦案人員不解，大費周章地棄屍滅證，看似要逃亡保命，卻又輕生收場，為了追查全案始末，檢警已進入林男住處，蒐集跡證還原、確認命案發生第一現場，同時安排近日前往殯儀館解剖被害人遺體，調查被害人是否生前遭下藥或凌辱。

依法，刑案被告在偵查中死亡，檢察官只能做成不起訴處分，但是為了給被害人及家屬、社會大眾一個交代，台北地檢署正由曾參與華山分屍案的主任檢察官黃冠運，以及檢察官黃惠欣負責偵辦本案，至於兇嫌林國平的遺體，將由陳屍處管轄的基隆地檢署進行相驗後，將報告送由北檢偵辦。

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