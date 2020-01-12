驚悚！2018台灣爆4件分屍案　迄今6人慘遭殺害...警嘆：真不平靜





▲ 變態割陰分屍兇嫌曝光！人間蒸發5天...萬華警方發布專刊全力緝捕 。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市萬華區富民路11日驚傳曾就讀台灣暨南大學的馬來西亞女生鄧永恩，遭強盜慣犯林國平（45歲、多項前科）殺害分屍案，台灣近年重大殺人分屍案眾多、2018年就陸續發生包含新北市健身教練分屍前女友案、桃園陳姓老翁協議離婚殺害老婆分屍案、台北市射箭教練陳伯謙酒後性侵殺害學弓道女學生性侵分屍命案、新北市永和區加拿大籍男子Ryan因販毒糾紛遭外籍藥頭分屍命案等4件重大矚目的殺人分屍治安事件，警員驚嘆，2018年是台灣治安史上的「分屍年」

▲割陰分屍魔15年前曾在基隆犯下搶案。（圖／記者張君豪翻攝）

警方細數在2018年5月21日，28歲健身教練朱峻穎與27歲女子黃亦敏分手談判破裂，他約黃女與自己雙親聚餐，將她誘回自己新北市板橋區住處，並將黃殺害分屍7袋埋藏在住處社區花圃，朱犯案後畏罪上吊自殺。

朱男分屍女友案發生後不到5天，5月25日桃園市一名67歲陳姓老翁跟68歲妻子簡美珠協議離婚協議破裂，陳男為了爭取房產竟在家中以刀殺害簡，再將其遺體分屍4袋藏放家中。

▲林國平分屍後選擇從樓頂曬衣間後方窗戶攀爬逃逸。（圖／記者張君豪翻攝）

同年6月1日台北市中正區華山草原發生一件射箭教練陳伯謙（37歲）酒後性侵前來學習弓道的30歲高姓女子趁夜掐死高女並分屍成7塊棄置陽明山山區。同年8月22日43歲加拿大籍男子Ryan疑似涉入大麻毒品買賣糾紛，遭騎車運動民眾發現遭分屍棄置在新北市永和區中正橋河濱公園沙洲，警方朝大麻毒品買賣糾紛偵辦。

去年2019年2月2日，在台南區某酒店上班的42歲張姓女子，因想與他人出遊遭到與她同居的30歲吳姓男友不滿，這對「姐弟戀」悲慘收場，張女遭吳姓男友在台南住處內勒斃分屍，吳姓男子事後將遺體棄置在路旁草叢。

今年1月11日26歲馬來西亞鄧姓女華僑遭到同棟房客林國平殺害分屍，遺體被棄置在基隆山區產業道路。這也是台灣治安史上從2018年以來第6起分屍案，目前林國平棄置手機、機車逃逸、案情陷入膠著，警方12日下午公佈林男畫面希望民眾提供線索。

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