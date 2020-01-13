國防部門口自撞路樹翻車　駕駛供稱恍神肇事...2人傷



▲男子自撞國防部大門前路樹翻車，車頭嚴重變形。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市13日凌晨4時許，一名男子開著廂型車行經國防部北安路門口時，因精神不濟撞上人行道路樹，車輛當場翻覆橫倒路中，車上2人一度受困變形的車內，警消到場用破壞器材將車上的1男1女救出，緊急送醫急救，其中女乘客的傷勢較重，所幸2名傷者暫無生命危險。警方已到醫院製作事故筆錄，已排除男子酒駕，確切事故原因有待調查釐清。

▲路樹留下明顯撞擊痕跡。（圖／記者游宗樺攝）

開車的周姓男子（19歲）向警方表示，自己從崇實路右轉進入北安路，但因實在太睏了不慎自撞路樹，當下便一陣天旋地轉，不久便發現自己卡在車內。所開的廂型車車頭右方整個變形，車身多處受損，且輪胎、輪框飛脫，機油流滿地。由於事發地點就在國防部大門口，門口戍衛的憲兵上前關心，國防部建築並無受損。



▲警消到場破壞車體，將車上2名傷者救出送醫。（圖／記者游宗樺翻攝）

警消獲報到場，發現車內有1對男女受困，其中坐在副駕駛座上的嘪姓女子（21歲）傷勢較重，頭部、臉部及大腿均有受傷；周男則是臉部受傷流血，2人一同被送往馬偕醫院急救，意識均清楚且暫無生命危險。警方已在事故現場採證，經吹氣檢測排除周男酒駕，確切事故原因有待調閱監視器及車上行車記錄器進一步釐清。

▲憲兵前來關心。（圖／記者游宗樺攝）

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

►基隆3煞攔車敲爆玻璃 爸心疼：帶2幼兒去收驚

►前1天開門撞見殺人犯！分屍案主嫌燒炭亡 目擊者冷汗：原本要在我家…