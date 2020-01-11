恐怖！鶯歌3人深夜開車出遊卻「衝向分隔島」　車體完全撞爛1死1昏迷

▲原本應該是開心出遊，卻演變成一死一重傷的悲劇。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市鶯歌區一名男子11日清晨1點多，開車載2友人要去陽明山玩，行經堤外道路時，疑因速度過快失控自撞分隔島！3人送醫後，駕駛因頭部重創宣告不治，坐副駕駛座的男性友人身受重傷，還在加護病房觀察，後座女子則為輕傷，在稍早已出院，詳細事故原因還有待警方調查。

▲車體嚴重變形，可見當時撞擊力道之大。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，22歲許姓駕駛原本興沖沖找了18歲廖男、20歲黃女沿堤外道由鶯歌區往樹林區方向行駛，要去台北市陽明山玩，沒想到發生意外…現場Honda轎車嚴重毀損變形，可見當時撞擊力道之大。

救護人員到場趕緊將人送醫，許、廖坐在前座，發生事故時首當其衝，頭部受重創，經急救後，許男仍宣告不治，而廖男意識模糊，正在加護病房持續救治。至於黃女傷勢較輕，已在稍早出院；許男經醫院抽血檢驗無飲酒，詳情仍待釐清。

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