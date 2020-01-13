前1天開門撞見殺人犯！分屍案主嫌燒炭亡　目擊者冷汗：原本要在我家…

記者趙蔡州、郭世賢／綜合報導

45歲男子林國平日前殺害26歲馬來西亞鄧姓女華僑，支解屍體後載到七堵山區產業道路棄屍，12日選擇在七堵市區一間民宅燒炭自殺。附近居民表示，其實11日他就看見林男進入他們的公寓，「（林男）原本應該是要來我家」，結果被他與其他人發現後嚇得逃走，沒想到對方竟然是殺人犯「心裡毛毛的。」

林國平12日闖入七堵市區一間公寓燒炭自殺，附近的居民聽聞消息後都相當震驚。住在附近的居民12日受訪時表示，其實他們公寓11日就有居民發現林男的蹤跡，他11日上午出門時甚至與對方擦肩而過，「我開門的時候，就看見對方站在鄰居家門口，我一看就知道他不是鄰居，不是我們這棟大樓的人。」

▲對於無意間跟殺人犯擦肩而過，居民表示「有一點毛毛的感覺。」（圖／記者郭世賢翻攝）

他透露，林男應該是看見他們公寓沒有大門，才會進入他們的公寓並找房子試圖闖空門，甚至還破壞住戶的瓦斯管線試圖輕生，不過剛好有住戶準備洗澡，發現沒有熱水後上樓查看，才發現管線遭人扯斷，地上還留有一件外套和手機，住戶覺得情況不對打電話報警，林男才趕緊離開他們的公寓。

對於無意間跟殺人犯對到眼甚至擦肩而過，他表示「有一點毛毛的感覺」、「11日回家的時候還在想，那個人會不會還在上面，就會怕，怕對方到時候又有什麼動作」，林男原本應該是要在他們的公寓輕生，被發現後才轉移到不遠處的另一棟公寓，闖入該公寓4樓一間無人居住的房間後燒炭輕生。

▲林國平12日晚間7時許被民眾發現燒炭身亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

據悉，警方7日接獲鄧女家屬通報失蹤，隨即就到林國平家中進行調查，但對方態度沉著表現正常，甚至主動請員警進屋查看，他們苦無關鍵證據，只能改成暗中蒐證，不料林國平8日突然丟棄手機失聯，他們緊急動員鑑識人員上門，並在浴室內驗出血跡反應，才確認林國平涉有重嫌，馬上組織人力展開追捕。

基隆警方12日晚間7時許再次接獲報案，民眾指稱七堵區百三街舊公寓有人燒炭死亡，他們到場後發現死者與林國平特徵吻合，經台北市警局鑑識中心與專案小組人員趕赴比對、採集指紋，最終確認死者就是分屍兇手林國平，但全案仍有諸多疑點，尚待檢警釐清。

屋主向警方供稱，自己最近2天剛好不在家，12日下午6時許返家時，才發現家門遭人上鎖，開門後驚見門窗竟然被人全部封死，屋內還有陌生人燒炭死亡，嚇得他趕緊打電話報案。

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