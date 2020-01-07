「你我朝夕相處，患難與共...」　嚴德發淚崩悼念沈一鳴

▲嚴德發率國軍重要幹部，前往台北賓館殉職將士追思會場，向殉職的同袍們默哀致意。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

國軍一架UH-60M黑鷹直升機2日墜毀新北市烏來山區，釀8死5傷悲劇，參謀總長沈一鳴等人殉職，總統蔡英文日前指示在台北賓館設置追思活動，讓民眾能前來弔唁。國防部長嚴德發7日再度前往追思會場，撫著沈一鳴的紀念看板泣不成聲地寫下「一鳴，你我朝夕相處，患難與共，感謝您給我的協助和對國家的付出，我們永遠懷念您，您永遠活在我們心中」。

黑鷹直升機2日失事意外造成沈一鳴等高官殉職，國防部原規劃4、5日開放台北賓館舉辦追思會，提供民眾追思將士。國防部5日再表示，有民眾反映希望延長開放時間，將延長開放6、7日共2天的時間。

▲嚴德發數度撫摸著沈一鳴的照片，哽咽訴說內心的不捨與感謝。（圖／國防部提供）



嚴德發7日再次前往殉職將士追思會場，率國軍重要幹部向8位殉職將士獻花致意，並逐一向殉職的同袍訴說內心的不捨之情，真情流露地向八位殉職將士說「任務結束了，辛苦了，一路好走」，現場民眾也為之動容。

嚴德發看著沈一鳴的紀念看板泣不成聲，並數度鞠躬、行軍禮，他也貼上留言便條紙，表達對沈一鳴的不捨與追悼之意。便條指出寫著，「一鳴，你我朝夕相處，患難與共，感謝您給我的協助和對國家的付出，我們永遠懷念您，您永遠活在我們心中」。

嚴德發也數度撫摸沈一鳴的照片，哽咽地訴說內心的不捨，並代表國人感謝他畢生奉獻軍旅，保衛國家安全的付出，國軍官兵將會繼承他的遺志，持續堅守崗位，捍衛國家，守護家園。

▼嚴德發將想說的話語寫成文字，與民眾一同貼在留言板上，寄語殉職的同袍。（圖／國防部提供）



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