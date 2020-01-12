吳斯懷拒辭職：若我辭去不分區　國家就沒有軍系立委了

▲吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨青壯派12日發出集體聲明，要求黨主席吳敦義立刻、無條件辭職，以及吳斯懷辭去不分區立委。對此，吳斯懷下午接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，自己是經過合法程序被推舉的不分區立委，且若他辭職，國家就沒有軍系立委了。

吳斯懷說，他一路走來始終如一，從被黨中央提名、競選，直到現在，都沒有個人去留的問題，雖然現在有一批年輕黨員希望他辭去不分區立委，但問題是，他所扮演的是軍系立委專業的角色，倘若他若辭職，國家、國民黨就沒有軍系立委了，以後就沒有人照顧軍系立場。

吳斯懷坦言，區區一個立委職位，不值得他這樣犧牲，他之所以能忍受自己被黨內外抹紅這麼久，不是為了個人，是為了國家、為了國民黨。但他也說，國民黨是百年大黨，有各種不同的聲音是很正常的，也是被接受的。

台北市議員羅智強號召黨內青壯派發表共同聲明，推動徹底改革。聲明中表示，本次大選大敗的另一個重要原因，是國民黨提出了讓人失望的不分區名單，民進黨撲天蓋地「下架吳斯懷」宣傳，對選情帶來重創，吳斯懷雖沒有被下架，但李彥秀、柯志恩等多位國民黨優質立委卻被下架。斯懷在的國民黨，也將成為民進黨不斷消費的藉口。

另外，他們要求吳敦義拒絕補位吳斯懷。若吳斯懷辭去不分區立委，吳敦義也應宣布不遞補吳斯懷遺留的不分區空缺，他建議，應由謝龍介遞補。一來吳敦義雖辭黨主席卻遞補不分區，則失去了請辭負責的意義。二來，讓真正有戰力的謝龍介進入國會，國民黨的立法院才能強化制衡戰力。

國民黨青年團團長、中常委田方倫表示，中常會雖然是秘密會議，但15日若有中常委提議慰留吳敦義，他將會記下來，讓這些不願改革的黨員留下歷史罪名；桃園市議員黃敬平也呼籲週三中常會公開直播。