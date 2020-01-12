下一步劍指北市長？高嘉瑜：若像韓國瑜政治路很快就崩盤

▲高嘉瑜。（資料照／記者崔至雲攝）

政治中心／綜合報導

台北市第4選區立委當選人高嘉瑜代表民進黨擊敗國民黨立委候選人李彥秀。高嘉瑜12日也前往市場謝票，感謝選民的支持。被問及是否有意挑戰2024的台北市長之位？她則表示，先承擔立委責任，目前沒有想過這個問題。同時，她也酸高雄市長韓國瑜，如果每個人都像他一樣的話，政治這條路可能很快就會崩盤。

高嘉瑜12日進行謝票行程，沿路有許多熱情支持者道恭喜並與她合照。受訪時高嘉瑜提到此次國民黨大敗，她認為，藍營要思考新生代培養的問題，這場選戰有不少老將出馬，但在新陳代謝上會有很大影響。高嘉瑜表示，民進黨十分願意栽培年輕世代，同時建議國民黨可以讓年輕人也有機會出來挑戰。

媒體詢問高嘉瑜是否有可能挑戰台北市長，她則回應，要先承擔立委責任，好好做給大家看，這次參選也提出不少政見，如何實踐是她最大的功課，目前並沒有想到任何關於選市長的問題。另外，她也酸韓國瑜，如果我們每個人都像他一樣的話，在政治這條路上可能很快就會崩盤。

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