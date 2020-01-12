Wecare福袋開賣！第二階段罷韓「60天23萬份連署」　尹立：有信心達標

▲Wecare販賣新春福袋，許多民眾與尹立合影。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

「Wecare高雄」罷韓第二階段連署啟動，為延續去年大遊行聲量，罷韓團體印製1萬份「光復高雄」新春福袋對外進行販賣募資，12日下午近百位民眾在市議員何權峰服務處等待，開賣後不到半小時就銷售一空，尹立表示，「光復高雄」春聯一方面表達高雄人的心聲，也希望高雄能恢復往日的榮光。

尹立說，目前已經有7成的高雄人對韓國瑜的施政是不滿意的，對比2018年市長選戰中狂掃對手15萬票，但昨天卻輸了近60萬票，一切的態勢非常明顯，罷韓行動也會持續下去，在第二階段中，一旦收到中選會通知，60天內要收齊23萬份連署書，之前在第一階段花了近半年收到30萬份連署書，如何能在第二階段的60天內收齊23萬份相當讓人憂心，不過就在昨天總統選戰結果揭曉，對於60天期限內能完成相當有信心。

▲▼許多排隊民眾買到光復高雄福袋相當開心。（圖／記者洪正達攝）



關於副市長李四川昨天又拋出「中央別卡韓」議題，市議員邱俊憲則說，韓國瑜請假期間有不少局處首長為了輔選也請假，甚至在造勢場合中說出不恰當的言論及指控，模糊了韓國瑜荒廢市政、不用心等，這些理由並不會因總統大選結束而消滅，明天韓國瑜就要回市府上班，到底是否會像之前中午出門或是有公開行程才露面，市議會都會睜大眼睛看。

▲福袋內容除有春聯、貼紙、紅包袋。（圖／記者洪正達攝）

▲罷韓門檻。（圖／ETtoday製表）

▲罷韓時程表。（圖／ETtoday製表）