韓國瑜「沒選上考慮搖飲料」！常美冰店「林北很開心」：歡迎加入涼水界

▲韓國瑜選前曾到旗山常美冰店喝珍奶，還說「沒選上考慮搖飲料」。（圖／翻攝自常美冰店臉書）

記者陳以昇／高雄報導

韓國瑜競選總統大選失利，選前他曾到旗山「常美冰店」享用珍珠奶茶，更貼文表示「沒選上我考慮要去搖飲料了」，常美冰店老闆12日在臉書貼文：「台灣總統大選選舉結果出爐，老實說，林北真的很開心，恭喜我大高雄甜點涼水冰品界多了一枚生力軍！！」

▲▼韓國瑜敗選後冰店老闆歡迎他加入冰品界 。（圖／翻攝自常美冰店臉書）

韓國瑜曾到旗山知名「常美冰店」喝珍珠奶茶，還在Instagram貼文「沒選上我考慮要去搖飲料了」，11日晚間總統大選開票結束，韓國瑜以265萬票敗給蔡英文，常美冰店老闆12上午在臉書開心貼文。

「台灣總統大選選舉結果出爐，老實說，林北真的很開心，因為這傢伙曾說：沒選上我考慮要去搖飲料了，在此，恭喜我大高雄甜點涼水冰品界多了一枚生力軍！！如果韓總機想要加盟我大常美集團，念在你曾經當了四個月的高雄市長，努力爬樹鋪路清水溝的份上，林北肯定會無私的開班授課教導！！選前不管如何，選後加入甜點涼水冰品界就是一家人了」

貼文一出網友紛紛在底下留言「五月請大家完成市長搖手搖的心願」、「祝罷免成功！」、「常美好有愛啊！愛與包容」、「唸在做了四個月，你就不要收他加盟金了」、「先下架它再收來當學徒！嚴厲教導」

點我超越韓國愉快體驗

