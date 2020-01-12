蔡英文成功連任全世界都在看！　超過60國、組織恭賀名單一次看

▲2020總統蔡英文開票之夜。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

2020總統大選落幕，總統蔡英文與副總統當選人賴清德，獲得超過817萬票，以台灣民主史上最高票紀錄之姿成功連任。在昨晚間確認選舉結果後，美國國務卿龐培歐(Michael Pompeo)、日本外務大臣茂木敏充均於第一時間恭賀之外，至12日下午止，已經累積超過60個國家與組織向我國表達恭賀。

截自12日下午為止，在友邦方面計有：史瓦帝尼國王恩史瓦第三世(Mswati III)及總理戴安伯（Ambrose Mandvulo Dlamini）、帛琉總統雷蒙傑索（Tommy Rememgesau)、諾魯總統安格明(Lionel Aingimea)、吐瓦魯總理納塔諾(Kausea Natano)、馬紹爾群島共和國外交部長內姆拉（Casten Nemra ）。

另外，還有巴拉圭總統阿布鐸(Mario Abdo)、瓜地馬拉總統莫拉雷斯(Jimmy Morales)及候任總統賈麥岱(Alejandro Giammattei)、宏都拉斯總統葉南德斯(Juan Orlando Hernández)、貝里斯總理巴洛(Dean Barrow)及副總理法博(Patrick Faber)、海地總統摩依士(Jovenel Moise)、尼加拉瓜總統奧德加(Daniel Ortega)及副總統穆麗優(Rosario Murillo)。

其他還有，聖克里斯多福及尼維斯總督席頓(Sir Tapley Seaton)及總理哈里斯(Timothy Harris)、聖露西亞總理查士納(Allen Chastanet)、聖文森總理龔薩福(Ralph Gonsalves) 等國家元首及政府首長以致函、致電或在社群網站上公開發文等方式祝賀蔡英文當選連任及我國大選順利完成。

至於友好國家方面，英國外交大臣拉布(Dominic Raab)在英國外交部官網上公開祝賀蔡總統連任；此外另有加拿大、德國、法國、芬蘭、丹麥、瑞典、比利時、荷蘭、西班牙、葡萄牙、義大利、波蘭、愛爾蘭、立陶宛、拉脫維亞、捷克、斯洛伐克、韓國、索羅門群島、菲律賓、越南、印尼、斯里蘭卡、紐西蘭、哥倫比亞、阿根廷、巴西、智利、厄瓜多、祕魯、墨西哥、巴拿馬、委內瑞拉、土耳其、蒙古、布吉納法索、聖多美普林西比、科威特、南非等國的國會議員、友臺小組及友我人士，以及歐盟對外事務部(EEAS)、歐洲議會(EP)、中美洲統合體(SICA)、中美洲議會(PARLACEN)等友臺小組主席、議員、官員等人，也透過致函、致電、推特、臉書等不同方式向我國表達祝賀，讚揚本次台灣舉行的民主選舉意義重大。