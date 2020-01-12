台南「最綠3區」曝光！英德配得票率全衝破75％...大贏45萬稱霸

▲2020一戰，民進黨英德配在台南拿下全國最高得票率67.3782％，達成蔡英文統連任、立委全壘打、台南第一的勝選目標。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2020總統暨立委大選投票11日下午截止，蔡英文台南競選總部指出，民進黨英德配在台南拿下全國最高得票率67.3782％，大贏韓張配近45萬票，韓張配在台南得票率僅得到29.1028％，其中台南將軍、麻豆及西港區3個行政區，蔡英文得票率均逾7成5，高居全台前3名，表現十分亮眼。

蔡英文台南競選總部指出，根據中選委的統計，在台南37個行政區中，小英的得票率以將軍區為全市第一，得票數9156票，得票率76.5872％；韓國瑜2525票，得票率21.1209％、宋楚瑜274票，得票率2.2919％。其次為麻豆區，蔡英文21670票，得票率76.5184％；韓國瑜5883票，得票率20.7733％、宋楚瑜767票，得票率2.7083％；第三名為西港區，蔡英文11836票，得票率75.2304％；韓國瑜3445票，得票率21.8967％、宋楚瑜452票，得票率2.8729％。

蔡英文競總說，台南是台灣的民主聖地，而將軍、麻豆、西港這3個行政區堪稱是「台南聖地」，不僅在台南各行政區中得票率最高，也是稱霸全國，此外，學甲和七股區也分別拿下11857票74.64％和10229票74.12％的選票，表都有7成4以上。

蔡英文台南競選總部指出，2020一戰，台南市6席立委全部過關，達成蔡英文統連任、立委全壘打、台南第一的勝選目標。