第三勢力逆襲慘敗！李克焜在馬祖「只獲6票」　起底去年「4字」超狂政見

▲李克焜在政見中提到，首要改善的是馬祖交通。（圖／翻攝李克焜臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

2020總統、立委大選已落幕，其中連江縣選區立委由國民黨立委候選人陳雪生當選，共獲2,938票。在此次參選的候選人中，除了民進黨的李問備受關注外，國會政黨聯盟的李克焜也是一大亮點。據悉，過去李克焜曾以「4字政見」參選台北市議員，這次又轉移陣地，到馬祖奮戰，最後僅獲6票慘敗。

李克焜去年在九合一大選角逐台北市議員，當時選舉公報一曝光，他的學經歷、政見僅有14個字，引起熱烈討論。據悉，他在選舉公報上的學歷寫「士官學校」、經歷則是「愛心黨黨主席」，至於政見更是簡潔有力，只寫「愛心事業」4字，跟其他候選人的學經歷、政見比較起來，特別乾淨俐落。

▲李克焜此次僅獲6票大敗。（圖／記者蔡紹堅攝）

這次，李克焜轉陣地到馬祖，與另外4位候選人爭奪連江立委，並強調自己是「第三方勢力」，日後將透過「舊城改造」計畫，讓馬祖變成最新的科技城市。

▲李克焜當時表示，要讓馬祖變成最新的科技城市。（圖／翻攝連江縣選委會）

李克焜曾在政見發表會中表示，馬祖的交通是首要改善的問題，「軍機有軍機的機動性、快艇有快艇的好處、夜航有夜航的好處，但是全部在睡覺，因此必須將改革不了的政策，在不花錢的情況下，創造未來。」

李克焜當時也強調，要把舊城市改成未來的科技城，「馬祖過去是戰地，但現在已不是戰地，總要風光一下，創造更人性化的居住條件。」如今，選舉結果出爐，他在馬祖僅得6票，得票率0.1%，是5位候選人中最慘者，更顯示第三勢力在馬祖逆襲失敗。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

