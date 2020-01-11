選舉期間高鐵「40萬人次」訂票　高速公路時速不到40公里

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記者蔡儀潔／綜合報導

今（11）日是2020台灣大選投票日，民眾紛紛返鄉投票，高鐵昨（10）日一早就爆滿，截至下午4點半，選舉疏運期間共約40萬人次完成訂票。高速公路今早也已湧現車潮，部分路段時速不到40公里，對此高公局表示，預計車潮湧現時間會更集中，「現在上來一定塞」。

▲高鐵昨日就開始湧現人潮。（圖／ETtoday新聞雲）

隨著投票日來臨，各地交通面臨返鄉大軍。儘管高鐵公司表示，10日和11日加開5班各站停靠的自由座列車，但依舊供不應求，從昨日一早就是擠擠擠，根據《ETtoday新聞雲》記者在現場的觀察，年輕搭車族比平常週五還要多，詢問之下，都是為了回家投票。

▲返鄉投票人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

一名讀者表示，車廂內擠爆，外面還有一大票人還沒上來，工作人員用大聲公喊說有空位就擠，還有民眾透露，自己要一路站回高雄去。客運大巴也是非常火爆，有民眾表示，回新竹的車次10分鐘一班，每一班都爆滿。

▲高速公路交通狀況。（圖／翻攝自高公局1968 APP）

今早高速公路也已開始湧現車潮，根據高公局1968 APP顯示，機場系統－中壢轉接、石碇－坪林南下、坪林－頭城北上路段時速均低於40公里。對此高公局表示，今日車潮湧現時間較晚，推測是因民眾先投票完才出遊，預計車潮湧現時間會更集中，「現在上來一定塞」。

▲林佳龍夫婦到投票所投票。（圖／記者李忠憲攝）

交通部長林佳龍今早投完票後，就交通疏運狀況表示，昨天返鄉投票人潮疏運順利，加開的列車像以高鐵、台鐵幾乎班班客滿，高速公路雖車多但不擁擠，也增加各路段指揮與事故應變人員。

林佳龍指出，今天一早也確認目前鐵路、公路，以及陸海空加開的班次與航次都順暢，接下來投票結束也會展開另一個高峰的疏運階段；投完票後會立刻待命，進入疏運與應變機制中，把交通部工作做好。