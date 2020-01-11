年輕人站出來投票　正妹首投族直言「很多年長者沒有在狀況內」

記者李忠憲／台中報導

2020總統副總統及立法委員選舉11日投票，一早各投開票所就出現大批排隊人龍，為的就是要投下神聖的一票，其中更有許多年輕人與首投族。第一次投票的長髮正妹表示，看到很多年長者沒有在狀況內，為了國家未來走向，她一定要站出來，絕對不能缺席。

▲首投族正妹直言，很多年長者沒有在狀況內，因此決定出來投票。／記者李忠憲攝）

今天一早8點不到，許多民眾不分男女長幼就前往各投票所，投下神聖一票。選務人員也貼心關心排隊人龍，如有老弱婦孺，都優先讓他們報到。另外，現場駐守員警也貼心關懷行動不方便者，攙扶他們上下樓梯等，以免發生意外。

家住投票所旁的長髮正妹是首投族，她表示，她去年才畢業，今年第一次投，因為覺得這一次的選舉很重要。她說，很多年長者沒有在狀況內，她並不熱衷政治，但近來的香港反送中及台灣、國際等相關新聞，在媒體及社群媒體傳播下，讓她十分關注，國際也有許多國家關心台灣，因此覺得有機會就要站出來，好好行使權利。

▲20歲女大生第一次投票，特地訂鬧鐘叫醒自己。（圖／記者李忠憲攝）

另一名剛滿20歲的女大生則說，今年是她第一次可以投票，平常的她沒這麼早起，但為了要投票展現公民權利，希望能捍衛民主，她特別訂好鬧鐘，趕快起床投票。她身邊許多同學也都跟她一樣，盡量趕回家投下神聖的一票。

▲年輕女上班族直言不想被賣台，決定投票捍衛台灣價值。（圖／記者李忠憲攝）

另有年輕女上班族也說，這次的選舉選情激烈，網路上有許多人呼籲大家要投票以實現民主權利，她深有同感，因此一定要投票，捍衛台灣價值。

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