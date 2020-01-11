　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

男神、女神都來了！蔣萬安、吳怡農同地投票　高嘉瑜「粉紫裝」現身

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

 記者曾俊豪／綜合報導

此次大選，各政黨都有帥哥、美女角逐立委席次。其中，正面交鋒的國民黨立委蔣萬安、民進黨政壇新星吳怡農，兩人都在北市永安國小投票，為了避免尷尬，很有「默契」地巧妙錯開投票時間。至於港湖女神高嘉瑜，則是粉紫色毛衣現身投票所，還開心地與支持者合影。

北市第四選區民進黨立委候選人高嘉瑜上午10時來到南港東新國小投票，大約5分鐘便完成投票，之後，現場變成粉絲見面會，許多支持者上前跟她合照留念。

對於自己的心情，高嘉瑜表示，蠻開心的，因為今天天氣很好，看到很多人都出來投票，覺得台灣的民主真的很成熟，「我覺得蠻感動的」。

▲▼ 港湖女神高嘉瑜前往投開票所投票。（圖／記者崔至雲攝）

▲港湖女神高嘉瑜前往投開票所投票。（圖／記者崔至雲攝）

至於藍綠雙帥對決，蔣萬安與吳怡農不僅是同一選區，連投票所都一樣在永安國小，不過兩人巧妙的錯開時間，避免王見王。

吳怡農上午8時18分與父母親及妹妹一家人現身投票所，不少「農粉」見到吳怡農便興奮地拿出手機拍照，吳怡農則和民眾微笑點頭致意。他受訪時表示：「自己戶籍就在這區，過去都是在這裡投票。」並表示昨晚睡得很好。

約一小時後，蔣萬安便在夫人陪同下來到永安國小。他表示，感謝太太這段時間陪著站路口拜票，由於競選期間都沒有時間陪兒子玩，投完票後便會跟太太與兒子去玩滑板，一切平常心看待。至於是否知道與吳怡農同一個開票所，蔣萬安則回答「真的不知道」。

▲▼蔣萬安與吳怡農同地投票。（圖／記者陳涵茵攝）

 ▲蔣萬安與吳怡農同地投票。（圖／記者陳涵茵攝）

ET快訊
全台首例！印泥太濕滲透「1蓋變2張」　彰化1投開票所當場換總
武漢不明肺炎「病原體基因排序」曝光！專家：與SARS基因73
高雄通緝犯逃亡4年趕投票　一出場就被員警當場上銬逮捕
蓋錯選票當場慌張撕毀！苗栗男「沒什麼大不了」警開罰5千
路上捕獲野生子瑜！超高清素顏曝..合照粉絲暖舉掀暴動：真的是
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盛治仁斷6根肋骨、鎖骨和韌帶　拄拐杖也要投票...「傷沒我重都去投！」

雲端最前線／總統大選即時開票　ETtoday直播選情分析

全國首例！印泥太濕滲過...超傻眼「一蓋變2張」　彰化當場更換總統選票

全家一起去投票　洪慈庸：帶女兒上民主第一堂課

通緝犯也衝投票率！逃亡4年後現身左營投票所　警埋伏上銬抓人

屏東11日「收到拉票簡訊」　選委會將調查！若屬實最重罰500萬元

李佳芬回雲林西螺娘家投票　12點50分笑容滿面現身投票所

新竹驚見露天投票所！投誰都被看光光..還能帶小孩進去「快速通關」網罵翻

政黨票落落長！花蓮婦蓋錯要換一張被拒　怒撕毀選票最重罰5萬

影／蓋錯選票當場慌張撕毀！苗栗男稱「沒什麼大不了」　警開罰：至少5千元

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

台大女拒借廁所「門給我關起來」　她痛罵警衛...韓粉嗆：妳機Ｘ什麼

澳洲網紅消防員見小袋鼠火中逃竄　秒抱懷裡、補水：別怕！我找到你了

《猛禽小隊：小丑女大解放》官方主預告

輾斷浪浪雙腿！計程車司機秒駛去　牠癱瘓強爬行、大聲哀嚎：誰能救我

馬英九現身韓國瑜凱道造勢　4理由怒嗆蔡：維護主權「維護個鬼！」

盛治仁斷6根肋骨、鎖骨和韌帶　拄拐杖也要投票...「傷沒我重都去投！」

雲端最前線／總統大選即時開票　ETtoday直播選情分析

全國首例！印泥太濕滲過...超傻眼「一蓋變2張」　彰化當場更換總統選票

全家一起去投票　洪慈庸：帶女兒上民主第一堂課

通緝犯也衝投票率！逃亡4年後現身左營投票所　警埋伏上銬抓人

屏東11日「收到拉票簡訊」　選委會將調查！若屬實最重罰500萬元

李佳芬回雲林西螺娘家投票　12點50分笑容滿面現身投票所

新竹驚見露天投票所！投誰都被看光光..還能帶小孩進去「快速通關」網罵翻

政黨票落落長！花蓮婦蓋錯要換一張被拒　怒撕毀選票最重罰5萬

影／蓋錯選票當場慌張撕毀！苗栗男稱「沒什麼大不了」　警開罰：至少5千元

人體塑膠微粒是「喝下去的」！專家曝「83%自來水」受汙染...瓶裝水更慘

投票後出遊車潮湧現！「南港起南下路段塞爆」⋯國5整條時速↓40km

盛治仁斷6根肋骨、鎖骨和韌帶　拄拐杖也要投票...「傷沒我重都去投！」

雲端最前線／總統大選即時開票　ETtoday直播選情分析

全國首例！印泥太濕滲過...超傻眼「一蓋變2張」　彰化當場更換總統選票

全家一起去投票　洪慈庸：帶女兒上民主第一堂課

快訊／武漢不明肺炎「病原體基因排序」曝光！專家：與SARS基因73%相同

通緝犯也衝投票率！逃亡4年後現身左營投票所　警埋伏上銬抓人

宇宙級神秘星球美景！紐西蘭2處地熱景觀　吳奇隆劉詩詩就在這拍婚紗

請投神聖一票　台南市選委會主委方進呈陪同黃偉哲慰問選務人員　

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

政治熱門新聞

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

投票幾點去人最少？網友揭關鍵時間點

韓國瑜與韓冰現身投票所　民眾包圍一度混亂　

相隔6.5km造勢！高雄韓蔡尬場「對比照」曝

蔡英文、韓國瑜凱道空拍對比出爐

「小英我們來了！」護照洗版惹哭網友

2020大選投票「3寶4攻略」一次看

蔡英文高雄選前夜　30萬人空拍畫面曝光

撕毀選票3張！苗栗男：這沒什麼大不了

蔡英文凱道造勢交管　趙駿亞「凶狠推倒警察」

凱道造勢53萬人數字超準　限時統計法曝

蔡英文9點抵達秀朗國小投票　

凱道空拍曝光「人潮炸裂」美哭英粉　網喊：等我剛下班在路上！

更多熱門

相關新聞

他斷6根肋骨　拄拐杖也要投票

他斷6根肋骨　拄拐杖也要投票

今（11日）是投票日，此次大選投票熱烈，不僅從10日起就湧現返鄉潮，也有人抱病也要投。雲朗觀光集團總經理盛治仁在臉書表示，斷了6根肋骨，鎖骨和韌帶也斷裂的情況下，還是柱著拐杖到投開票所完成投票，並呼籲大家都要去投，「參與，就是民主重要的一部分。」

洪慈庸：帶女兒投票上民主第一堂課

洪慈庸：帶女兒投票上民主第一堂課

方進呈陪同黃偉哲慰問選務人員　

方進呈陪同黃偉哲慰問選務人員　

關鍵字：

立委蔣萬安吳怡農港湖女神高嘉瑜2020大選2020總統大選立委選舉特派現場

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

血癌勇士「林北癌症末期都要投票」　投票日上午病逝

蔡英文8點高雄造勢9點半瞬移台北　交通工具曝

韓冰維基百科遭竄改　蔡辦緊急回應

白癡公主返鄉才發現「忘帶身分證」！

選前之夜衝撞警戒線　趙駿亞道歉：我自私

趙駿亞5萬交保道歉　推人原因曝

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

伊朗終於承認「因失誤擊落烏克蘭飛機」官方發懺悔聲明

投票幾點去人最少？網友揭關鍵時間點

韓國瑜與韓冰現身投票所　民眾包圍一度混亂　

吳宗憲投票玄曝「想起國父」　笑比謎樣手勢：台灣1/11後沒有痛苦

相隔6.5km造勢！高雄韓蔡尬場「對比照」曝

2班機取消　趕投票旅客被安排「選後才回台」

父母重男！女睡陽台用尿壺　弟卻睡冷氣房

存46萬送初戀出國卻「撞見她結婚」　神復仇帥炸

更多

最夯影音

更多
凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸

凱道造勢！藝人趙駿亞欲闖交管　雙手猛推倒警察嗆：他先掐我欸
蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

蔡英文13項改革：拒絕一國兩制　「我也為2300萬人民做了！」

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

韓國瑜、李佳芬回防高雄破50萬人 韓冰現身獻花！激喊青年未來靠你了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面