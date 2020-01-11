男神、女神都來了！蔣萬安、吳怡農同地投票　高嘉瑜「粉紫裝」現身

記者曾俊豪／綜合報導

此次大選，各政黨都有帥哥、美女角逐立委席次。其中，正面交鋒的國民黨立委蔣萬安、民進黨政壇新星吳怡農，兩人都在北市永安國小投票，為了避免尷尬，很有「默契」地巧妙錯開投票時間。至於港湖女神高嘉瑜，則是粉紫色毛衣現身投票所，還開心地與支持者合影。

北市第四選區民進黨立委候選人高嘉瑜上午10時來到南港東新國小投票，大約5分鐘便完成投票，之後，現場變成粉絲見面會，許多支持者上前跟她合照留念。

對於自己的心情，高嘉瑜表示，蠻開心的，因為今天天氣很好，看到很多人都出來投票，覺得台灣的民主真的很成熟，「我覺得蠻感動的」。

▲港湖女神高嘉瑜前往投開票所投票。（圖／記者崔至雲攝）

至於藍綠雙帥對決，蔣萬安與吳怡農不僅是同一選區，連投票所都一樣在永安國小，不過兩人巧妙的錯開時間，避免王見王。

吳怡農上午8時18分與父母親及妹妹一家人現身投票所，不少「農粉」見到吳怡農便興奮地拿出手機拍照，吳怡農則和民眾微笑點頭致意。他受訪時表示：「自己戶籍就在這區，過去都是在這裡投票。」並表示昨晚睡得很好。

約一小時後，蔣萬安便在夫人陪同下來到永安國小。他表示，感謝太太這段時間陪著站路口拜票，由於競選期間都沒有時間陪兒子玩，投完票後便會跟太太與兒子去玩滑板，一切平常心看待。至於是否知道與吳怡農同一個開票所，蔣萬安則回答「真的不知道」。

▲蔣萬安與吳怡農同地投票。（圖／記者陳涵茵攝）