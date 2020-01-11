台東張志明不喜勞師動眾　單獨前往投票平常心看待

▲▼ 張志明不喜勞師動眾，單獨前往投票平常心看待 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東區域立委候選人國民黨籍張志明11日早晨單獨來到台東大學附小活動中心投票所進行投票，他說自己帶著一顆平常心來，作息也跟平常一樣5點半就起床，難得的是今日不必趕行程，可以好好坐下來吃個早餐享受今天的陽光。

張志明表示：他不喜歡勞師動眾，大家也各自有任務，所以特地挑個比較沒人排隊的時段來進行投票。他說以後大家會看到他騎著腳踏車，跟大家打問好，跟民眾走在一起，過一樣的生活。