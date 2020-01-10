劉宥彤自嘲「公親變事主」　致詞哭慘：我不再是以前那個死老百姓了

記者楊亞璇／台北報導

親民黨10日舉行選前之夜晚會，親民黨不分區立委劉宥彤在致詞時回顧從去年四月歷經了很多身份，自嘲是公親變事主，劉宥彤也更哭著說，「明天之後會是我人生走向不同道路的分水嶺，但是不管走向哪一條路，我不會再是以前那個死老百姓了。」

▲2020親民黨選前之夜，不分區立委劉宥彤（右）、蔡沁瑜（左）。（圖／記者周宸亘攝）

「這有點太感人了！」劉宥彤說，這裡有很多朋友，不是陪她選一兩個月，是從四月開始就陪她選到現在，她從去年到現在經歷了很多身份，經歷了選舉幕僚，經歷了選舉發言人，最後竟然變成候選人，她還自嘲「公親變事主，我是最好的範例啦」。

劉宥彤說，她最大的收穫是，交了很多如果沒有這條路不會認識的朋友，她從台灣頭到台灣尾，去了很多她可能沒有走這條路，不會去的地方，認識了很多過去生活圈碰不到的叔叔伯伯、兄弟姊妹、阿姨嬸嬸。

劉宥彤大讚，台灣人真的非常溫暖，她去拜票的時候，每個人都說，「你們好辛苦，但是請加油」，雖然有人跟我們是不同的立場，但是他還是會告訴我們說，那你們要保重好好走，「今天是選前最後一天，要非常感謝八個月中，鼓勵過我，或者是責備過我，或者是喜歡我，不喜歡我的朋友們」，也希望在明天之後，台灣能夠變成大家都團結在一起的地方。

劉宥彤說，「因為我們出來選舉，不是為了我們自己個人的私利，我們是以前當一個死老百姓慣了，但是當我們踏入這個圈子以後，就發現有太多的事情或許我們願意盡力，我們可以改變」，非常謝謝今天不管是在場、網路上默默支持我的朋友們。

▲劉宥彤哭。（圖／翻攝親民黨臉書直播）

她說，「明天之後會是我人生走向不同道路的分水嶺，但是不管走向哪一條路，我不會再是以前那個死老百姓了，不管我在什麼樣的崗位上，我都會願意再去承擔更多，我過去不願意承擔的責任，如果我有能力，我會願意為別人做更多的事情。」

主持人于美人則說，今天是劉宥彤生日，她的生日願望就是希望和蔡沁瑜手牽手進立法院，讓他願望成真好不好，現場高唱生日快樂歌，場面溫馨。劉宥彤則說，「我快不快樂很重要，但是全台灣人快樂更重要」。

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