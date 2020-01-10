南投第二選區／神力女超人實力強　許淑華有望保住藍營板塊

▲許淑華在選前最後一夜，再度以神力女超人扮相登台。（圖／記者李毓康攝，圖下同）



記者顏如玉／綜合報導

2020大選在即，國民黨總統候選人韓國瑜特地來到南投衝刺最後一哩路，為第一選區馬文君、第二選區「神力女超人」許淑華掃街輔選。第二選區近三屆都由藍營把持，今年雖然有民進黨「台灣戰警」陳癸佑挑戰，但基本不影響許淑華的聲勢，連任機會相當大。

南投第二選區立委自第七屆起，年年都由藍營把持，2008年，現任南投縣長的林明溱代表國民黨參選立委，以62344票、超過民進黨湯火聖1萬7千票當選。

第八屆林明溱競選連任，對決民進黨的賴燕雪，再度以超過1萬票的優勢當選2012年當選南投縣長後請辭，第二選區進行補選，國民黨推出許淑華，民進黨湯火聖再度挑戰，這次許淑華僅以不到4000票的些微差距勝出。

不過許淑華逐漸打開名聲，第九屆立委選舉時已獲得大量支持，無懼當時大環境對綠營較有利的情況，仍以56.65%比43.35%的比數，超過2萬票擊敗民進黨前立委蔡煌瑯，完成連任。

許淑華去年為韓國瑜站台，以一襲神力女超人的裝扮聲名大噪，從南投縣議員擔任到2屆南投市長，再到2任南投立委，許淑華也累積大量人脈，雖然陳癸佑自集集分局警官出身後轉任水里鄉長，還清9200萬元債務，還創造高達6000多萬的盈餘，大打政績牌，但要挑戰許淑華的在地實力仍艱難。



