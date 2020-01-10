「台灣最倒霉是旁邊有個中國」　蘇貞昌：連豬都管不好！還想管台灣

記者林銘翰／台北報導

2020總統立委大選進入最後倒數1天，最終決戰的「選前之夜」10日晚間登場，力拼連任的總統蔡英文晚間分別在台北、新北、台中、高雄舉辦四場大型造勢。行政院長蘇貞昌致詞時表示，台灣最倒霉的就是旁邊有一個中國虎視眈眈，怒嗆「自己豬都管不好了還想要管台灣」。

蘇貞昌表示，自己最近一直在想，台灣是經過多年來一代又一代的打拚才能有今天，但最倒霉的就是旁邊有一個中國虎視眈眈，「自己豬都管不好了還想要管台灣」，對香港承諾的50年不變，卻不到20年就搞成這樣，「台灣人看了都怕死」。

蘇貞昌說，唯有做自己的主人，台灣才不會變成香港，台灣人要堅持一代代人所開創出的民主生活，更要為下一代台灣人留下這片天地，讓下一代的人能夠越來越美麗、越來越有福氣。

蘇貞昌最後也率領內閣團隊，在台上感性地向台下支持者喊話「我們一起鞠躬敬禮、拜託你！一起鞠躬敬禮謝謝你！一起鞠躬敬禮讓我們一起為台灣拚下去」。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）



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